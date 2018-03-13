فوت ۳ نفر و مصدومیت ۲۰۸۲ نفر/ کاهش محسوس حوادث چهارشنبه سوری

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: حوادث شب چهارشنبه آخر سال تاکنون ۳ فوتی در تهران، زنجان و کرج و بیش از ۲ هزار نفر مصدوم در سراسر کشور بر جای گذاشت.

شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت «بنفش» قرار گرفت

۰۱:۲۰- با پایان رسمی مراسم چهارشنبه سوری، براساس اعلام سایت جهانی آلودگی هوای شهرها، در حال حاضر کیفیت هوا در برخی مناطق تهران در وضعیت بنفش قرار گرفته است.

براین اساس شاخص آلودگی هوای تهران در ایستگاههای شهرداری منطقه ۱۱، شادآباد و شهر ری به ترتیب ۲۰۲، ۲۴۰ و ۲۳۵ است.

رئیس پلیس پایتخت: مصدومان چهارشنبه سوری کاهش محسوس داشت

۰۰:۱۱- سردار رحیمی گفت: کشفیات پلیس پایتخت که از چند ماه قبل آغاز شد بود نقش مهمی در کنترل وضعیت داشت. عامل دیگر همکاری خانواده ها و جوانان بوده است که با رفتارهای هنجارمند خود باعث ایجاد امنیت در شب جاری شدند.

وی ادامه داد: رسانه ها بالاخص رسانه ملی از دیگر عوامل موثر در برقراری نظم و امنیت بهتر پایتخت بوده اند که با فرهنگ سازی در کاهش صدمات سهیم بوده اند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: تا این لحظه تعداد ۱۳ نفر از کسانی که قوانین را نقض کرده اند بازداشت شده اند. آمار مصدومان نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. به مراتب وضعیت شهر نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است که جا دارد از شهروندان محترم تشکر کنیم.

۲۰۸۲ مصدوم تاکنون/ کاهش تلفات نسبت به سال گذشته

۲۴:۰۰- پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: در مجموع در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۲۰۸۲ مصدوم به ثبت رسیدکه که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته که نشان می دهد مردم، به توصیه ها توجه کرده اند . موارد بستری ناشی از حوادث شب چهارشنبه آخر سال در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشت که نشان دهنده کاهش شدت جراحات است.

۱۶۰ مورد حریق در تهران گزارش شد

۲۳:۱۳- سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: در مدت زمان ۶ ساعت ۱۶۰ مورد حریق از انواع مختلف در تهران گزارش شده است.

افزایش آمار مصدومان چهارشنبه سوری به ۱۹۲۹ نفر

۲۲:۴۸- سخنگوی اورژانس کشور از افزایش آمار مصدومان چهارشنبه سوری به ۱۹۲۹ نفر در سراسر کشور خبر داد.

فرمانده پلیس پایتخت: کوچکترین حادثه امنیتی نداشتیم

۲۲:۳۰- سردار رحیمی از دستگیری ۸ نفر از هنجارشکنان چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: کوچکترین حادثه امنیتی نداشتیم.

۹۶۹ نفر آمار مصدومان مرتبط با چهارشنبه سوری از اول اسفند

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس تهران گفت: از ابتدای اسفندماه تاکنون ۹۶۹ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۲۹ نفر دچار قطع عضو شده و ۳ نفر نیز در شهرهای زنجان، کرج و تهران جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد مصدومان بین ۹ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند، اظهار کرد: ۳۳ درصد مصدومان شب چهارشنبه آخر سال از ناحیه چشم دچار آسیب‌دیدگی شدند.

گزارش ۵۳ مورد آتش سوزی در ۴ ساعت

۲۱:۴۹- بهروز رضایی، مدیر ستاد آتش نشانی شهر تهران در گفتگو باخبرنگار مهر درباره مهمترین تماس ها با سامانه ۱۲۵ گفت: از ساعت ۱۷ و ۲۰ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه ۵۳ سه مورد آتش سوزی به سامانه ۱۲۵گزارش شده است که ۴۷ مورد مربوط به حریق های مسکونی و ۶ مورد مربوط به حریق های ساختمان های تجاری بوده است.

وی افزود: در این حوادث ۳ نفر به صورت جدی مصدوم شدند که ۲ نفر مرد و یک نفر خانم بوده است.

مدیر ستاد آتش نشانی در خاتمه گفت: همچنین گزارش هایی از آتش زدن سطل های مکانیزه، ضایعات و حتی فضای سبز نیز به آتش نشانی گزارش شده است.

مصدومیت ۵۱۶ نفر از صبح امروز

۲۰:۳۱- پیرحسین کولیوند، رئیس اورژانس کشور گفت: از صبح امروز تاکنون ۵۱۶ مصدوم در اثر حوادث چهارشنبه آخر سال در سراسر کشور داشتیم که ۱۲۰ مصدوم سوختگی هستند. همچنین ۱۱ مصدوم نقص عضو شدند و ۱۵ مصدوم دچار شکستگی شدند. ۲۰ درصد بستری شدند. ۱۱ نفر عابران گذری بودند. در شهر تهران ۱۳۷ مصدوم داشتیم. ۸۳۰ مصدوم از اول اسفند داشتیم. در حال حاضر ۹۶ نفر بستری هستند و ۸ نفر در مراقبتهای ویژه هستند.

انجام ۲۴۳ عملیات آتش نشانی در تهران

۲۱:۲۰- رضایی، مدیر ستاد فرماندهی آتش نشانی: ۲۴۳ مورد عملیات آتش نشانی از بعدازظهر امروز انجام شده است. حادثه خیلی مهمی نداشتیم. ۴۷ مورد حریق مسکونی و مابقی حریق فضای سبز و گذرگاهها بوده است. تعداد تماسهای شهروندان زیاد است اما تعداد ماموریت‌ها در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است.

۱۳۱ مصدوم در تهران به بیمارستان منتقل شدند

۲۱:۰۰- معاون اورژانس تهران گفت: ۱۳۱ مصدوم در تهران به بیمارستانها منتقل شدند که ۵۱ درصد مروبط به آسیب چشمی بوده است. تاکنون ۶۷ نفر مصدوم به اورژانس بیمارستان فارابی مراجعه کرده اند.

وقوع ۱۷۹ حادثه مرتبط با چهارشنبه سوری

۲۰:۵۱- سخنگوی اورژانس کشور از گزارش ۱۷۹ مورد حادثه مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال از صبح سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه تا ساعت ۲۰ این روز خبر داد. هفت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

سخنگوی آتش نشانی: جشن چهارشنبه سوری برپاست/حادثه خاصی در تهران نداشتیم

۲۰:۴۵- جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: از ساعت ۱۶:۳۰ که آغاز جشن‌های چهارشنبه سوری را داشتیم تاکنون حادثه خاصی در مرکز تهران گزارش نشده است.

فوت نوجوان ۱۵ ساله بر اثر انفجار مواد محترقه

۲۰:۲۵- براساس اعلام اورژانس، انفجار مواد محترقه و حوادث مرتبط با شب آخرین چهارشنبه سال (چهارشنبه سوری) جان یک نوجوان ۱۵ ساله را در کرج گرفت.

دستگیری ۸ نفر از هنجارشکنان چهارشنبه سوری

۲۰:۲۰- پلیس پایتخت خبر داد: تاکنون ۸ نفر دستگیر، یک نفر فوتی (مربوط به حادثه صبح خیابان مرتضوی) و ۸ نفر مصدوم داشته ایم.

قطع انگشتان نوجوان ۱۵ ساله

۲۰:۰۵- نوجوان ۱۵ ساله ای در تهران بر اثر انفجار مواد محترقه در دستانش منجر به قطع ۳ انگشت خود را از دست‌داد.‌ وی توسط بالگرد اورژانس تهران به بیمارستان امام خمینی انتقال یافت.

افزایش تعداد مصدومان به ۵۱۳ نفر

۲۰:۰۱- پیرحسین کولیوند، رییس اورژانس کشور گفت: تعداد مصدومین چهارشنبه سوری تاکنون ٥١٣ نفر در کل کشور بوده است.

مصدومیت ۲ نفر در انفجار بالکن واحد مسکونی

۱۹:۵۷- سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام خبر انفجار در بالکن یک ساختمان مسکونی در خیابان اردستانی گفت: در این حادثه ۲ نفر (یک دختر و یک پسر) مصدوم شدند.

افزایش مصدومان چهارشنبه سوری به ۴۶۴ نفر

۱۹:۴۶- پیرحسین کولیوند، رئیس اورژانس گفت: تاکنون ۴۶۴ مصدوم، ۱۷ قطع عضو، ۱۵۸ سوختگی درجه ۲ و ۳ و ۱۵۷ مورد آسیب چشمی گزارش شده است.

آتش نشانی تهران: تماسها با آتش نشانی نصف شده است/ساعت ۱۷ تا ۲۴ اوج حوادث

۱۹:۳۳- بهروز رضایی، مدیر ستاد آتش‌نشانی شهر تهران گفت: خوشبختانه تا این لحظه حادثه نگران‌کننده‌ای در شهر تهران نداشتیم.

رضایی افزود: اوج حوادث چهارشنبه‌سوری امسال را از ساعت ۱۷ تا ۲۴ اعلام و تصریح کرد: همکاران ما در سه شیفت امشب به صورت ویژه حوادث را رصد می کنند.

مدیر ستاد آتش‌نشانی شهر تهران با بیان اینکه آموزش‌های لازم باعث کاهش حوادث شده است، گفت: تماس‌ها با آتش‌تشانی از ۵ تا ۶ هزار به ۲.۵ تا سه هزار رسیده که این نشان می‌دهد حوادث در کلانشهر تهران کاهش یافته است.

رضایی خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشان امشب در هزار نقطه مستقر هستند و غیر از دو حادثه انفجار در صبح و دومی در ساعت ۱۵، مورد خاصی نداشتیم.

معاون استانداری تهران: مخالفتی با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نداریم

۱۹:۲۸- محسن کرجی گفت: ما مخالفتی با برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال نداریم و اگر این مراسم به صورت معمول و آنچه در چند دهه اخیر برگزار شده، برگزار شود حتی همکاری می‌کنیم.

دستگیری ۳ نفر از هنجارشکنان چهارشنبه سوری

۱۹:۲۵- رئیس پلیس پایتخت گفت: تاکنون ۳ نفر دستگیری داشتیم که تا پایان تعطیلات با هماهنگی های قضایی بازداشت هستند. حادثه قابل ذکر نداشته ایم.

وی افزود: وضعیت ترافیکی خوبی در سطح شهر داریم. با تمام توان انتظامی و ترافیکی تلاش می کنیم شب کم خطری داشته باشیم. از شهروندان و سازمان های مرتبط و عوامل بسیج ورسانه ملی که در کنار پلیس فعالیت می کنند نهایت سپاس را داریم.

حوادث چهارشنبه سوری نسبت به سال ۹۱ نصف شده است

۱۹:۱۷- مهدی حجت، معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: به نسبت سال های ۹۰ و ۹۱ میزان حوادث چهارشنبه سوری بسیار کاهش داشته و به کمتر از نصف رسیده است.

ثبت ۱۳۵ مورد گزارش حادثه از صبح امروز/قطع عضو ۲۴ نفر

۱۹:۱۱- سخنگوی اورژانس کشور از گزارش ۱۳۵ مورد حادثه مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال از صبح سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه تا ساعت ۱۹ این روز خبر داد. تاکنون ۴۴۴ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۲۴ نفر دچار قطع عضو شده اند.

افزایش مصدومان چهارشنبه سوری به ۴۴۰ نفر

۱۹:۰۸- براساس گزارش سازمان اورژانس کشور، تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز تاکنون ۴۴۰ نفر بر اثر حوادث مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شده اند و ۳ نفر در تهران، زنجان و کرج جان خود را از دست داده اند. ۹۰ درصد مصدومان مرد و ۱۰ درصد زن بوده اند. همچنین چهار درصد مصدومان قطع عضو شده اند. ۶۶ درصد این حوادث مربوط به رنج سنی ۶ تا ۱۸ سال است و ۷۹ درصد از مصدومین استفاده کننده از مواد محترقه و ۱۹ درصد عابران گذری بوده اند.

بیشترین عضو آسیب دیده چشم با ۳۳ درصد گزارش شده است. بیشترین تعداد مصدومان در تهران با ۹۰ نفر (معادل ۲۰ درصد از کل مصدومان) ، آذربایجان غربی با ۶۰ نفر (معادل ۱۴ درصد از کل مصدومان) و آذربایجان شرقی با ۳۹ نفر (معادل ۹ درصد از کل مصدومان) بوده است.

مصدومیت ۲ کودک در رباط کریم

۱۹:۰۵- رئیس بیمارستان رباط کریم گفت: تا این ساعت دو کودک در بیمارستان فاطمه زهرا(س) رباط کریم بستری شده اند که روند درمان آنها به خوبی انجام و در بخش های مربوطه بستری شده اند.

انفجار مواد محترقه در منزل مسکونی باقرشهر ۲ مصدوم برجا گذاشت

۱۹:۰۰- شامگاه سه شنبه و هم زمان با شب چهارشنبه آخر سال انفجار مواد محترقه در منزل مسکونی باقرشهر ۲ مصدوم برجا گذاشت.

یک کشته و ۲ قطع عضو در چهارشنبه سوری تهران

۱۸:۵۰- سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در استان تهران تاکنون ٣٨ مصدوم به بیمارستان ها مراجعه کرده اند که یک زن و مابقی مرد هستند. ٥٠ درصد مصدومین دچار سوختگی و نیمی هم دچار قطع عضو بریدگی، شکستگی و اسیب به چشم و دست شده اند. تاکنون یک نفر فوتی در زنجان و یک نفر در کرج گزارش شده است.

وی افزود: کم سن ترین مصدوم ٩ ساله و بیشترین، ٣٠ سال دارد طی امروز دو نفر دچار قطع عضو شده اند که یکی جوانی ٣٥ ساله و دیگری نوجوانی ١٢ ساله است، هر دو از ناحیه دست قطع عضو شده اند.

استقرار اکیپ های امدادی اورژانس در میادین پر تردد شهر تهران

۱۸:۳۵- سازمان اورژانس کشور از استقرار اکیپ های امدادی اورژانس در میادین پر تردد شهر تهران خبر داد.

کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد محترقه در رباط کریم

۱۸:۳۰- سرهنگ بیرانوند، رئیس کلانتری ۱۱۵ رازی از کشف بیش از یکصدکیلوگرم مواد محترقه دست ساز آماده در میدان رباط کریم از داخل منزل مسکونی خبر داد.

استاندار تهران: چهارشنبه سوری را سنتی برگزار کنید/حوادث کاهش داشته است

استاندار تهران گفت: مشکلاتی که پیش میاید مربوط به استفاده از مواد محترقه خطرناک است و این نسبت به سال قبل کاهش یافته است. توصیه ما به خانواده ها این است همان مراسم سنتی چهارشنبه سوری برگزار شود و از مواد محترقه استفاده نشود.

استقرار نیروهای پلیس در ۶۱۶ نقطه پایتخت/ کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد محترقه

۱۸:۱۴- پلیس پایتخت اعلام کرد: با سه حادثه از صبح روز جاری تا کنون مواجه بودیم. انفجار منزل در خیابان مرتضوی و مصدومیت یک نفر، مصدومیت نفر دیگر در منزلی در پیکانشهر که بر اثر مواد محترقه انجام شد. مورد بعدی اقدام پیشگیرانه کلانتری ۱۱۵ رازی بود که موفق به کشف یکصد کیلوگرم مواد خطرناک محترقه دست ساز شدند. تا کنون نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته ایم. همه چیز تحت کنترل پلیس است. در ۶۱۶ نقطه از شهر نیروهای پلیس را بکار گرفته ایم.

فوت ۲ نفر و مصدومیت ۴۰۶ نفر در حوادث چهارشنبه سوری

۱۷:۳۰- براساس گزارش سازمان اورژانس کشور از ابتدای اسفندماه تا ساعت ۱۷:۳۰ امروز تاکنون ۴۰۳ نفر بر اثر حوادث مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شده اند و ۲ نفر در زنجان و کرج جان خود را از دست داده اند. ۹۱ درصد مصدومان مرد و ۹ درصد زن بوده اند. همچنین چهار درصد مصدومان قطع عضو شده اند. ۶۶ درصد این حوادث مربوط به رنج سنی ۶ تا ۱۸ سال است و ۷۹ درصد از مصدومین استفاده کننده از مواد محترقه و ۱۹ درصد عابران گذری بوده اند.

بیشترین عضو آسیب دیده چشم با ۳۴ درصد گزارش شده است. بیشترین تعداد مصدومان در تهران با ۸۳ نفر (معادل ۲۱ درصد از کل مصدومان) ، آذربایجان غربی با ۵۴ نفر (معادل ۱۳ درصد از کل مصدومان) و آذربایجان شرقی با ۳۸ نفر (معادل ۹ درصد از کل مصدومان) بوده است.

کشف ۲۵ کیلوگرم نارنجک از جوان ۱۸ ساله

۱۷:۰۰- سرگرد مصطفی ملکوتی رییس کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی از کشف بیش از ۲۵ کیلوگرم نارنجک دست ساز و اکلیل و سرنج از داخل گونی دست فردی ۱۸ ساله در حوالی شهرک مرتضی گرد خبر داد.

مرگ ۲ نفر در حوادث چهارشنبه سوری

۱۶:۰۰- براساس گزارش سازمان اورژانس کشور از ابتدای اسفندماه تا ساعت ۱۶ امروز تاکنون ۳۸۵ نفر بر اثر حوادث مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شده اند و ۲ نفر در زنجان و کرج جان خود را از دست داده اند. ۹۲ درصد مصدومان مرد و ۸ درصد زن بوده اند. همچنین چهار درصد مصدومان قطع عضو شده اند. ۶۷ درصد این حوادث مربوط به رنج سنی ۶ تا ۱۸ سال است و ۷۹ درصد از مصدومین استفاده کننده از مواد محترقه و ۱۹ درصد عابران گذری بوده اند.

​مصدومیت مرد ۳۵ ساله در انفجار واحد مسکونی

۱۵:۴۵- ساعتی پیش انفجار در یک مجتمع مسکونی در شهرک پیکانشهر موجب مصدومیت شدید یک نفر شد. به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی انفجار در یک آپارتمان در مجتمع چهار طبقه بر اثر کار کردن با مواد محترقه رخ داد.

مرگ زن ۵۰ ساله زنجانی در اثر شنیدن صدای انفجار مواد محترقه

۱۵:۲۰- براساس اعلام اورژانس زنجان، یک زن ۵۰ ساله که دارای ناراحتی قلبی بود با شنیدن صدای انفجار ترقه دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.

هنجارشکنان چهارشنبه سوری تا پایان نوروز مهمان پلیس هستند

۰۹:۰۰- رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: هنجارشکنان چهارشنبه سوری بازداشت می شوند و تا پایان نوروز مهمان پلیس هستند. خودروهای افراد هنجارشکن نیز توقیف و تا پایان تعطیلات نوروز در پارکینگ متوقف می شود

مصدومیت مرد جوان در انفجار مواد محترقه در ساختمان مسکونی

۰۶:۴۵- صبح امروز یک ساختمان ۲ طبقه در خیابان مرتضوی تهران بر اثر انفجار اکلیل و سرنج تخریب و یک جوان ۱۹ ساله به شدت مصدوم شد. یک نفر از آتش نشانان نیز مصدوم شد.