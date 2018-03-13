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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

مهاجم تراکتورسازی:

شرمنده هواداران شدیم/ باید دو بازی باقیمانده را پیروز شویم

شرمنده هواداران شدیم/ باید دو بازی باقیمانده را پیروز شویم

تبریز- مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: شرمنده هواداران شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حاتمی عصر امروز سه شنبه بعداز تساوی تیمش برابر الجزیره در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی بود، هواداران استقبال خیلی خوبی از این بازی به عمل آورده بودند ولی ما نتوانستیم پیروز شویم و شرمنده آنها شدیم.

وی سپس با بیان اینکه کار ما در این گروه سخت شد، افزود: باید دو بازی باقیمانده را پیروز شویم.

حاتمی سپس با اشاره به تلاش بازیکنان تیمش گفت: خیلی تلاش کردیم، موقعیت های زیادی داشتیم ولی موفق نشدیم. امیدوارم در بازی های آتی جبران مافات کنیم.

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: امروز از همه هواداران تشکر می کنم که به ورزشگاه آمدند و ما را تنها نگذاشتند. 

کد مطلب 4251225

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