شرمنده هواداران شدیم/ باید دو بازی باقیمانده را پیروز شویم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حاتمی عصر امروز سه شنبه بعداز تساوی تیمش برابر الجزیره در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی بود، هواداران استقبال خیلی خوبی از این بازی به عمل آورده بودند ولی ما نتوانستیم پیروز شویم و شرمنده آنها شدیم.

وی سپس با بیان اینکه کار ما در این گروه سخت شد، افزود: باید دو بازی باقیمانده را پیروز شویم.

حاتمی سپس با اشاره به تلاش بازیکنان تیمش گفت: خیلی تلاش کردیم، موقعیت های زیادی داشتیم ولی موفق نشدیم. امیدوارم در بازی های آتی جبران مافات کنیم.

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: امروز از همه هواداران تشکر می کنم که به ورزشگاه آمدند و ما را تنها نگذاشتند.