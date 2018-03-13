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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین:

مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در قزوین افزایش یافت

مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در قزوین افزایش یافت

قزوین- رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین گفت: آمار مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در قزوین به ۲۴ نفر رسید.

پیمان نامداری در گفتگو با خبرنگار مهر در یک ساعت گذشته متاسفانه شش نفر دیگر در شهر قزوین بر اثر بی احتیاطی و بازی با آتش و مواد محترقه دچار مصدومیت شدند.

نامداری بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ساعت ۲۰.۳۰ دقیقه شب چهارشنبه تعداد مصدومین حوادث چهارشنبه آخر سال به ۲۴ نفر رسید که یک نفر آنها زن است.

وی بیان کرد: ۴ نفر دراین حوادث از ناحیه چشم مصدوم شدند، ۲ نفر از صورت، تعداد ۱۲ نفر از دست اسیب دیدند و ۶ نفر از ناحیه سایر اعضا دچار جراحت شدند که توسط تیم های پزشکی در محل و برخی پس از انتقال به بیمارستان مداوا شدند.

نامداری ضمن تایید اعزام یک نوجوان ۱۴ ساله که ازناحیه صورت و چشم آسیب دیده به تهران گفت: درمورد نحوه درمان  و یا احتمال تخلیه چشم این مصدوم در تهران تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 4251336

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