مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در قزوین افزایش یافت

پیمان نامداری در گفتگو با خبرنگار مهر در یک ساعت گذشته متاسفانه شش نفر دیگر در شهر قزوین بر اثر بی احتیاطی و بازی با آتش و مواد محترقه دچار مصدومیت شدند.

نامداری بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ساعت ۲۰.۳۰ دقیقه شب چهارشنبه تعداد مصدومین حوادث چهارشنبه آخر سال به ۲۴ نفر رسید که یک نفر آنها زن است.

وی بیان کرد: ۴ نفر دراین حوادث از ناحیه چشم مصدوم شدند، ۲ نفر از صورت، تعداد ۱۲ نفر از دست اسیب دیدند و ۶ نفر از ناحیه سایر اعضا دچار جراحت شدند که توسط تیم های پزشکی در محل و برخی پس از انتقال به بیمارستان مداوا شدند.

نامداری ضمن تایید اعزام یک نوجوان ۱۴ ساله که ازناحیه صورت و چشم آسیب دیده به تهران گفت: درمورد نحوه درمان و یا احتمال تخلیه چشم این مصدوم در تهران تصمیم گیری خواهد شد.