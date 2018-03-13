مصدومیت ۲ آتش نشان در ملارد و بومهن

حامد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر از مصدومیت یک آتش نشان این شهر در اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال در شهر ملارد خبر داد و افزود: متاسفانه یکی از آتش نشانان سازمان آتش نشانی ملارد به دلیل انفجار نارنجک از ناحیه دست مصدوم شده که خوشبختانه حال عمومی وی مساعد بوده و به صورت سرپایی مداوا شد.

مسئول عملیات آتش نشانی شهر ملارد گفت: در حادثه دیگری یک خودرو به دلیل پرتاب مواد اشتعال زا دچار حریق می شود که در این حادثه نیز یکی از شهروندان دچار سوختگی سطحی شده است.

شهرستان ملارد در غرب استان تهران قرار دارد.

در حادثه ای دیگر که در شهر بومهن از توابع شهرستان پردیس در شرق استان تهران رخ داد، پرتاب نارنجک دست ساز به خودروی آتش نشانان صدمه وارد کرد و در پی این حادثه یکی از آتش نشانان دچار مصدومیت شد.

علیرضا کوچکی، رییس آتش نشانی شهرداری بومهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این حادثه اظهار داشت: آتش نشانان از جان خود مایه گذاشته و برای حفظ سلامت شهروندان تلاش می کنند، اما متاسفانه عده ای با ارتکاب این گونه اعمال سبب وقوع چنین حوادث غم انگیزی می شوند.