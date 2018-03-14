تیلرسون: مراقب رفتار دردسرساز روسیه باشیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه برکنار شده آمریکا در اظهاراتی نسبت به آنچه که به زعم وی رفتارها و اقدامات دردسرساز روسیه تعبیر می‌شود، هشدار داد.

البته، وی از اظهارنظر درباره سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طفره رفت.

گفتنی است دیروز سه‌شنبه، ترامپ با انتشار یک پیام توئیتری از جایگزینی تیلرسون با «مایک پمپئو» رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خبر داد.

علت این اقدام، اختلاف نظر ترامپ و تیلرسون در برخی از موارد از جمله توافق هسته‌ای ایران اعلام شد.

تیلرسون، ساعاتی پس از برکناری، در جمع خبرنگاران گفت: کارهای خوبی در راستای برقراری روابط بهتر با چین و همچنین مهار برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام شده است حال‌آنکه در زمینه برخورد با اقدامات و رفتارهای دردسرساز روسیه کارهای بیشتری باقی می‌ماند.

وی در ادامه ادعای خود افزود: روسیه باید این موضوع را به دقت ارزیابی کند که آیا اقداماتش در راستای برآورده کردن منافع مردم این کشور و در نهایت جهان هست یا خیر؟ اما ادامه مسیری که فعلا در پیش گرفته می تواند به انزوای بیشتر منجر شود، وضعیتی که به نفع هیچ‌کس نیست.

تیلرسون در نهایت با اشاره به موضوع برکناری خود گفت با ترامپ در خصوص تضمین شفافیت (امور وزارت خارجه) در روزهای پیش‌رو صحبت کرده است.

گفتنی است با اینکه تیلرسون رسماً تا ۳۱ ماه میلادی مارس در پست خود باقی می‌ماند، سرپرستی وزارت خارجه تا زمان تایید پمپئو، به «جان سولیوان» معاون وزارتخانه واگذار خواهد شد.

تیلرسون در این باره گفت: آنچه اهمیت دارد این است که در دوره‌ای که کشور با سیاست‌ها و چالش‌های امنیت ملی مهم دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ نظم و تسهیل فرایند جانشینی تضمین شود.