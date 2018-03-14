فضای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران کوچک است/۳ توصیه برای بازسازی

هانس پیتر مارتی مسئول سابق بخش مرمت موزه کنس‌هاوس زوریخ و مرمت کار ارشد آثار جاکومتی درباره معماری موزه هنرهای معاصر تهران و اینکه آیا این فضا نیاز به بازسازی دارد، به خبرنگار مهر گفت: همه موزه ها بعد از مدت زمانی نیاز به بازسازی و بازنگری دارند. همچنین خیلی از موزه ها در جهان شرایطی را فراهم می‌کنند تا بتوانند فضای موجود را توسعه دهند.

وی در مورد اینکه مرمت و بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران باید از کجا آغاز شود، بیان کرد: کار بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران به نظر من شامل سه مرحله است؛ اول امنیت، دوم شرایط مناسب آب و هوا و رطوبت و سوم نور موزه که باید تغییراتی روی آنها صورت گیرد. سیستم نور موزه هنرهای معاصر تهران متعلق به ۳۰ سال پیش است و حتما باید به روز شود.

مسئول سابق بخش مرمت موزه کنس‌هاوس زوریخ درباره آثار و گنجینه موزه هنرهای معاصر و شرایط نگهداری این آثار نیز گفت: تعداد کمی از آثار گنجینه را دیده ام و جدای از اینکه افراد و اشخاص در مورد نگهداری آثار نظراتی دارند ولی نظر من این است که تا الان این آثار در شرایط مطلوبی نگهداری شده اند، اما نکته مهم فضای کوچک نگهداری آنها است.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد موزه هنرهای معاصر تهران و محل گنجینه بازسازی و مرمت شود باید توجه ویژه ای به جابجایی و نقل و انقال آثار موزه شود و آن چیزی که مهم است، اطلاع از این است که چطور آثار باید جابجا شوند و برای آن آمادگی و برنامه ریزی داشته باشند.

هانس پیتر مارتی در پایان در مورد فضای هنری شهر تهران گفت: چیزی که در بدو ورود به شهر تهران قابل دیدن است، فرهنگ کهن و تاریخ ایران است. مجموعه آثار موجود در موزه هنرهای معاصر تهران نیز بسیار خاص است و جایگاه ویژه ای دارد.