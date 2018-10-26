علیرضا کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ماحصل و خروجی نشست بررسی مسایل موزه هنرهای معاصر که ۲ آبان ماه برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: این جلسه درباره مسایل فنی و اجرایی موزه هنرهای معاصر تهران بود که در آن ضمن ارایه گزارشی از کارهای انجام شده و تشریح مسایل با حضور پیمانکار و مدیران حوزه هنرهای تجسمی، برای سرعت بخشیدن در بازسازی موزه برنامهریزی کردیم.
وی با بیان اینکه مرمت و بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران رو به اتمام است، اظهار کرد: احتمال اینکه بازسازی تا پایان امسال به اتمام نرسد بسیار ضعیف است چرا که ما سعی داریم تمام کارها را به سرانجام برسانیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بخشهایی که به گفته وی تا پایان سال بازسازی و مرمت خواهد شد، تشریح کرد: کارهای باقیمانده در موزه هنرهای معاصر تهران شامل گنجینه است که نیاز به تجهیزات و نورپردازی تخصصی دارد. فضای گنجینه بسیار محدود بود و ما آن را سه برابر کردهایم. ما این بخش را برای تابلوهای بیشتری آماده میکنیم و تجهیزاتی که برای حفظ آثار هنری لازم است نیز با این بازسازی تهیه میشود تا از ورود هر گونه آسیبی ممانعت شود.
وی درباره بودجهای که صرف این پروژه خواهد شد، تصریح کرد: تا امروز حدود ۵ میلیارد تومان هزینه شده است و با اعتبار ۳ میلیارد تومان دیگر بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران را به پایان میرسانیم.
کاراندیش در پایان درباره کارهای انجام شده، گفت: تعمیرات اساسی را در موزه هنرهای معاصر تهران انجام دادهایم که شامل بازسازی کل پشتبام، کف مجموعه، دیوارهها و بخشهای تاسیساتی، نور عمومی و دوربینها است. امیدوار هستیم موزه هنرهای معاصر تهران تا ۲۰ سال آینده نیازی به مرمت نداشته باشد.
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