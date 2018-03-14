جزئیات تغییرات برنامه آموزش دکتری پزشکی/ شروط جدید دانش آموختگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آبتین حیدرزاده با حضور در نشست فصلی دبیرخانه شورای پزشکی عمومی با محوریت مدیریت تغییر و اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی، بر استفاده حداکثری از توانمندی های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: مبانی مدیریت تغییر و اصول و مبانی اعتباربخشی آموزشی و موسسه ای که برنامه ملی آموزش پزشکی عمومی براساس آن طراحی شده است مبنای ارتقای سطح علمی و بالینی دانشجویان پزشکی عمومی است که برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی در راستای افزایش توانمندی های پزشکان عمومی بعد از راه یابی به بازار کار بر همین اساس قابل ارزیابی است.

حیدرزاده تدوین کوریکولوم جدید آموزش پزشکی عمومی را با توجه به تغییر علم پزشکی، نظام ارائه خدمت و ابزارهای به روز شده علوم پزشکی را از نیازهای جدید دانشگاههای علوم پزشکی برشمرد و بر تبعیت کلیه دانشگاه های علوم پزشکی از برنامه ملی جدید تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از انتقادهای مطرح شده عدم دستیابی پزشکان عمومی به توانمندی های مورد نظرشان بود که در راستای آموزش پاسخگو و با تغییر شیوه ارائه برنامه و رفع محدودیت ها این امکان بوجود آمد که دانشجویان با اشراف بر توانمندی های خود و فراهم آوردن شرایط توسط دانشکده های پزشکی بتوانند طول دوره پزشکی عمومی را در زمان کوتاه تری طی کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی مهمترین ویژگی برنامه ملی را مبتنی بر توانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی دانست و بر انعطاف در اجرای برنامه و بسنده کردن به دروس الزامی و انتخابی که توسط خود دانشکده ها اجرا می شود تاکید کرد.

وی یادآور شد: منش حرفه ای در بین پزشکان عمومی امر بسیار مهمی بشمار می رود که ما به عنوان مسئول موظف هستیم در طول دوران آموزش اقداماتی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و علمی دانشجویان برداریم که در همین راستا آموزش مبتنی بر شواهد یکی از موضوعاتی است که در کوریکولوم برنامه لحاظ شده است.

حیدرزاده با اشاره به اهمیت بحث پزشک خانواده به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات هزینه های سلامت، از گنجاندن آن در برنامه ملی پزشکی عمومی خبر داد و افزود: پزشکان عمومی باید قبل از حضور در دوره های تخصصی، آموزش در عرصه و پزشکی خانواده را در اولویت آموزش خود قرار دهند زیرا این موضوع سبب ارتقای توانمندی های علمی و عملی آنها خواهد شد.

وی گذراندن آزمون مهارتی و عملی و صلاحیت های بالینی را شرط دانش آموختگی در کوریکولوم جدید پزشکی عمومی برشمرد و گفت: توانمندی مهارت تصمیم گیری و استدلال برای اولین بار بطور شفاف در این برنامه آموزشی لحاظ شده است که طبق تصمیمات اخذ شده هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی ملزم شدند هر کدام ۲ مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی را به عنوان مرکز آموزشی جهت رشد و ارتقای آموزش پزشکی عمومی تجهیز کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی برنامه ملی پزشکی عمومی را دارای ظرفیت های بالقوه ای دانست و با تاکید بر استفاده از توانمندی های نظام سلامت و فرصتی که برای آموزش پزشکی به سبب استفاده از مراکز بهداشتی و درمانی فراهم شده است، خاطرنشان کرد دانشکده های علوم پزشکی موضوع ارزشیابی و اعتباربخشی را در برنامه ملی حتماً مورد توجه قرار دهند و نسبت به موضوعات کوریکلوم پزشکی عمومی پاسخگو باشند.