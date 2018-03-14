کشف ۲۴۰۰ خودرو از ۶۳۰۰ سارق شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر سردار عبدالرضا ناظری صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی گفت: در سال ۹۶ بیش از ۳۴۰۰ کارت پایان خدمت و بیش از ۴۰ هزار گذرنامه صادر شده است.

وی از انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه تهران خبر داد و گفت: دفتر تحقیقات کاربردی شرق استان تهران بیش از ۲۸ اثر علمی و تحقیقاتی چاپ کرد.

ناظری به حوزه ۱۹۷ و نظارت همگانی اشاره کرد و گفت: سعی کردیم مشکلات مردم را در این سامانه حل کنیم و همچنین از ابتدای سال ۹۶ تا ۱۹ اسفند ماه آمار جمع‌آوری شده و در تماس با ۱۱۰ و حضور پلیس در محل بیش از ۲۸۵ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ گرفته شده است که افزایش ۳ درصدی را داشته ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه نیروی انتظامی شرق استان تهران بیش از ۱۲۰ هزار پرونده قضایی تشکیل شده است و به مراجع قضایی ارسال شده افزود: در حوزه سرقت نیز فرماندهی انتظامی شرق استان تهران کاهش ۶ درصدی را داشته است و در کل کشور رتبه برتر کشف اموال مسروقه را کسب کرده ایم.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه بیش از ۶۳۰۰ نفر سارق در شرق استان تهران دستگیر شدند و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ خودرو از این سارقین کشف شد و به صاحبان برگشت داده شد است و گفت: طرح‌های ذوالفقار نیز به صورت منسجم و منظم در شرق استان تهران برگزار شده و در این حوزه دستاوردهای خوبی به دست آمد و امیدواریم در سال جدید این طرح‌ها ادامه‌دار باشد.

ناظری در پایان از راه اندازی قرارگاه امام علی(ع) در شرق این استان برای تامین امنیت مسافرین نوروزی از ۲۵ اسفند خبر داد و افزود: ۳۱ کانکس پلیس در اماکن اصلی حضور مسافران نوروزی برپا می شود.