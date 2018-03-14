حسینی همچنان در حسرت اولین کلین شیت آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان شفر در آخرین دیدار آسیایی شان مقابل العین با نتیجه یک - یک متوقف شدند تا با ۶ امتیاز همچنان در صدر جدول گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا باقی بمانند. در این دیدار هم شفر ترجیح داد از سید حسین حسینی در درون دروازه تیمش استفاده کند و در حالی که رکورددار طولانی ترین دقایق گل نخوردن در لیگ برتر تا اولین کلین شیت آسیایی اش تنها ۱۲ دقیقه فاصله داشت، در نهایت این اتفاق نیفتاد و دروازه این تیم در دقیقه ۷۸ روی پاشنه چرخید تا امتیاازات این بازی به طور مساوی بین دو تیم تقسیم شود.

این سومین بازی حسینی در لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری است و کلا چهارمین حضور این بازیکن در این مسابقات. حسینی در هیچ یک از ۴ تجربه حضورش در آسیا موفق به کلین شیت نشده است. نکته دیگر در خصوص دیدارهای آسیایی حسینی این است که او ۴ تجربه دیدارهای آسیایی‌اش به بازی با دو تیم خلاصه می شود. حسینی دو بار مقابل الریان و دو بار هم مقابل العین از دروازه استقلال حراست کرده است که در هیچ یک از این هر چهار دیدار موفق به ثبت کلین شیت نشده است.

سید مهدی رحمتی دیگر دروازه بان آبی پوشان در تنها حضورش در درون دروازه آبی پوشان در این فصل موفق شد دروازه اش را بسته نگاه دارد تا یک کلین شیت آسیایی دیگر به کلین شیت های گذشته اش در آسیا اضافه کند.