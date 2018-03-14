بنابر تأکید رئیس جمهور هیچ افزایش قیمتی در سفرهای نوروزی نداریم

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند در رزمایش ترافیکی و مانور ستاد خدمات سفر که در جوار حرم امام خمینی(ره) و با حضور رؤسا و مدیران دستگاه‌های مختلف عضو ستاد برگزار شد گفت: از حدود دو ماه پیش ستاد خدمات سفر جلسات خود را برگزار کرده است و تلاش کرده‌ایم تا با برنامه‌ریزی مناسب، نوروز خوبی برای مسافران رقم بخورد تا به اهدافی که تعیین کرده‌ایم دست یابیم.

او افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امسال به‌دنبال آن هستیم، افزایش کیفیت خدمات است و تلاش می‌کنیم تا امسال خدمات با کیفیت بسیار خوبی برای مسافران داشته باشیم.

مونسان گفت: موضوع بعدی سفرهای ارزان‌قیمت است که این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهوری است و بر همین اساس امسال در هیچ بخشی افزایش قیمت نداریم و خوشبختانه جامعه هتلداران کمک کرده‌اند با تخفیف‌هایی که در نظر گرفته شده است بتوانیم شاهد استقبال مسافران از سفرهای نوروزی و ارزان‌سازی سفر باشیم، ضمن این‌که با راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌دنبال کاهش هزینه اقامت مسافران و گردشگران باشیم.

معاون رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان این‌که ایمن‌سازی سفر نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در ستاد خدمات سفر دنبال می‌کنیم افزود: درخواست من از همه هموطنان این است که تعجیل در سفر نداشته باشند، چرا که سفر از لحظه حرکت آغاز می‌شود و از زیبایی‌های بین مسیر نیز باید بازدید کرد.

مونسان گفت: یکی از موضوعات دیگری که به‌صورت جدی در ستاد خدمات سفر دنبال می‌شود، موضوع معرفی جاذبه‌های گردشگری و آثار فرهنگی‌تاریخی است که با راه‌اندازی سایتی به آدرس visitiran.ir جاذبه‌های گردشگری به خوبی معرفی شده است تا مردم با مراجعه به این سایت بتوانند مقاصد خود را انتخاب کننند و از ترافیک در جاده‌ها جلوگیری شود. خوشبختانه جاذبه‌های بسیار خوبی در کشور داریم و از شرق گرفته تا غرب جاذبه‌هایی داریم که همه دیدنی هستند و به مردم توصیه می‌کنیم از همه جاذبه‌های کشور دیدن کنند.