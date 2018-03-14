سرنوشت بیش از۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی وصول نشده چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد.

ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در تذکر کتبی به وزیر نیرو با اشاره به مشکلات و بحران آب در اصفهان از عدم اجرای مصوبه ۹ بندی شورای عالی آب در حوزه زاینده رود انتقاد کرد.

حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور در تذکر کتبی مشترک به وزرای نفت و دفاع خواستار رسیدگی به وضعیت پتروشیمی آمونیاک کرمانشاه در زمینه پرداخت های غیرمتعارف و عدم جذب افراد بومی شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر نیز در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش برای دومین بار یادآور شد: اجرای دستورالعمل ممنوعیت عیادت دانش آموزان از جانبازان و زیارت گلزارهای شهدا بخشی از سند ۲۰۳۰ است.

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب نیز در تذکر کتبی به رئیس جمهور بر لزوم پیگیری سرنوشت بیش از یکصدهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی وصول نشده تاکید کرد.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان نیز در تذکر کتبی به وزیر دادگستری، خواستار توضیح درباره علت تساهل در ارسال پرونده دراویش گنابادی به قوه قضائیه شد.

این نماینده همچنین در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار توضیح درباره علت واکنش وی نسبت به فیلترینگ تلگرام شد.

نوروزی همچنین در تذکر دیگری به وزیر خارجه خواستار پیگیری علت جمع آوری نقشه های خلیج فارس از موزه لوور فرانسه شد.