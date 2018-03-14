امدادرسانی به حوادث دریاچه های پشت سد کوچری برعهده هلال احمر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمیان در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان که پیش از ظهر چهارشنبه در محل جمعیت هلال احمر گلپایگان برگزار شد، با بیان اینکه در سال جاری با حوادث زیادی در کشور مواجه بودیم که در بخشی از این حوادث جمعیت هلال احمر به عنوان امداد و نجات مشارکت داشت، اظهار داشت: عمده فعالیت برون شهری جمعیت هلال احمر شهرستان حضور امدادگران در حادثه زلزله کرمانشاه بود که از ساعات اولیه حضور امدادگران از اصفهان جمعیت هلال احمر گلپایگان همراه با تیم منطقه غرب با یک دستگاه آمبولانس و خودروی کمک دار و تجهیزات مورد نیاز در شهرستان ثلاث باباجان از توابع کرمانشاه ۴۰۰ تخته چادر به عنوان شهرستانی که ابتدایی کمک را صورت داد، حضور یافت.

وی با بیان گزارشی در راستای کمک های این جمعیت به مناطق زلزله زده کرمانشاه از جمع آوری و ارسال این کمک ها به میزان ۴۰۰ لوازم گرمایشی در ساعات اولیه خبر داد و افزود: هلال احمر شهرستان در اولین روزهای زلزله به منظور یاری رسانی اقدام کرد و همچنین با برگزاری جلسه مهم در فرمانداری با حضور مسئولین ذی ربط و نمایندگان اصناف شهرستان کمک های دریافتی به مناطق مذکور سوق داده شد.

رئیس جمعیت هلال احمر گلپایگان با اشاره به ارسال کانکس برای مناطق زلزله زده کرمانشاه شامل کانکس های مسکونی، سرویس بهداشتی و حمام که با همکاری اتحادیه کامیونداران و رانندگان صورت گرفت، اظهار داشت: در این راستا جمعیت هلال احمر گلپایگان نسبت به جمع آوری وجوه نقدی پرداختی از سوی اقشار مختلف مردم به میزان ۳۳۵ میلیون و ۹۶۱ هزار ریال و کمک های غیرنقدی بیش از شش میلیارد ریال شامل، دو هزار و ۳۱ تخته پتو، پنج هزار و ۸۱۰ دست انواع البسه، هشت هزار قوطی کنسروجات، شش تن تخم مرغ از سوی اتحادیه مرغداران، پنج تن و ۳۰۰ کیلوگرم سیب زمینی از سوی شرکت سهامی زراعی، دو تن نان از سوی اتحادیه نانوایان و خرما، عسل، موادغذایی، برنج، شیرخشک و ... بوده است.

وی با بیان اینکه از عمده ترین بحث های جمعیت هلال احمر حوادث جاده ای و غیر شهری است، تصریح کرد: در این راستا پایگاه بین شهری مستقر در شهرستان از ۵۶ حادثه به وقوع پیوسته ۱۱۳ مصدوم را پوشش داد که از این تعداد ۳۸ نفر به بیمارستان اعزام شدند، همچنین این پایگاه ها بیش از ۲۵۸ حادثه خانگی و کارگاهی را نیز تحت پوشش داشتند که در این راستا ۲۵ نفر به بیمارستان اعزام شدند.

اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال برای کمک به مددجویان گلپایگان و خوانسار

کریمیان ادامه داد: همچنین در عملیات سقوط از کوه با همکاری پرسنل اورژانس نسبت به انتقال حادثه دیدگان در وضعیت نامناسب جوی اقدام شده است و با توجه به اینکه این جمعیت در سال جاری برنامه تنظیمی در طرح خادم (خانواده آماده در حوادث و بلایا) را از سال گذشته تاکنون در مدارس و آموزشگاه ها شروع کرده است به بیش از یک هزار و ۴۵۰ نفر امداد و کمک های اولیه و آشنایی با مخاطرات را آموزش داده است.

وی با اشاره به اقدام نماینده شهرستان در مجلس مبنی بر درخواست از مدیرکل جمعیت هلال احمر کشور در راستای کمک به بیماران نیازمند، بیان داشت: برابر این درخواست مدیرکل جمعیت هلال احمر کشور مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک به مددجویان شهرستان گلپایگان و خوانسار اختصاص داد که مراجعین با دریافت معرفی نامه از دفتر نماینده شهرستان و مدارک پزشکی می توانند جهت دریافت بخشی از هزینه درمان به این جمعیت مراجعه کنند.

امدادرسانی به حوادث پشت سد کوچری بر عهده هلال احمر نیست

رئیس جمعیت هلال احمر گلپایگان افزود: در راستای بحث ایمن سازی سد کوچری با توجه به اینکه به فصل گرما نزدیک می شویم و بنابر حوادث سال های گذشته ممکن است افرادی علیرغم هشدارهای مکرر برای استفاده از مکان سد جهت شنا اقدام کنند در این رابطه درخواست تشکیل جلسه ای در فرمانداری شد که بر این اساس مقرر شد تمامی مسایل مربوط به امداد و نجات و حفاظت از سد کوچری بر عهده متولیان سد قرار گیرد.

وی تأکید کرد: با توجه به دستورالعمل و مصوبه، جمعیت هلال احمر در این زمینه ورود نخواهد داشت و حفاظت و تأمین امداد دریاچه های پشت سد در حیطه وظایف هلال احمر نیست.

کریمیان در راستای برنامه ریزی پایگاه های امدادی جمعیت هلال احمر گلپایگان در ایام سفرهای نوروزی بیان کرد: این جمعیت ضمن آمادگی تمام دستگاه های ذیربط در راستای ایمن سازی و تسهیلات سفر با استفاده و همراهی اعضای جوانان و جمعیت در نقاط مختلف شهرستان با برپایی ایستگاه و تست سلامت نسبت به سرویس دهی به مسافرین و راهنمایی آنها جهت رفع خستگی در هر پایگاه با پنج نفر نیروهای خود و تجهیزات به روز آمادگی خود را اعلام می کند.

وی در پایان گفت: طی جلسه ای که به منظور تجلیل از شرکت کنندگان در امدادرسانی به زلزله زدگان کرمانشاه از سوی این جمعیت در شهرستان برگزار شد، از یکصد امدادگران، داوطلبین و خیرین، سازمان ها و دستگاه های خارج از جمعیت هلال احمر تجلیل شد.