سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مجموعه اقدامات و پیگیریهای انجامشده در حوزههای مختلف، اظهار کرد: چهار ردیف اعتبار از سوی جمعیت هلالاحمر کشور برای اجرای پروژههای عمرانی در شهرستانهای گلپایگان و خوانسار اختصاص یافته است.
وی افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان چندمنظوره هلالاحمر گلپایگان، ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان امدادسرای گلپایگان، ۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل انبار امدادی خوانسار و ۶۰ میلیارد ریال نیز برای تکمیل سالن چندمنظوره هلالاحمر خوانسار در نظر گرفته شده است.
به گفته وی: با تخصیص این اعتبارات، روند اجرایی این پروژهها شتاب بیشتری گرفته و تکمیل این فضاهای امدادی نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی شهرستانها در هنگام بحران و بهبود خدماترسانی به مردم خواهد داشت.
خاتمی همچنین با اشاره به تقویت ناوگان امدادی این دو شهرستان اظهار کرد: یک دستگاه تویوتا هایلوکس دوکابین و یک دستگاه آمبولانس برای گلپایگان و یک دستگاه تویوتا هایلوکس دو کابین و یک دستگاه آمبولانس دیگر نیز برای خوانسار تأمین و تحویل شده است.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با ورود این خودروهای جدید به ناوگان امدادی، توان عملیاتی در هر دو شهرستان افزایش یافته و سرعت واکنش نیروهای امدادی در حوادث و مواقع اضطراری بهطور قابلتوجهی بهبود یافته است.
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