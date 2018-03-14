تصویب طرح تشکیل «هیئت اندیشه ورز» در مجلس خبرگان

آیت الله عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب طرح تشکیل «هیات اندیشه ورز» به ریاست آیت الله احمد جنتی خبر داد.

آیت الله کعبی اظهار داشت: این هیئت ۱۱ عضو دارد که در جلسه عصر امروز مجلس خبرگان رهبری، انتخاب خواهند شد.

وی درباره پیشینه شکل گیری این هیئت گفت: در دیداری که اعضای خبرگان رهبری در تاریخ ۳۰ شهریورماه سال جاری با مقام معظم رهبری داشتند، رهبر انقلاب فرمودند که برای بررسی پیشرفت ها و پسرفت های مسیر انقلاب، یک هیئت اندیشه ورز شکل بگیرد.

وی دیده بانی کلان نسبت به پیشرفت ها و پسرفت ها در مسیر انقلاب اسلامی، ارزیابی کلان حرکت صحیح نظام در مسیر تحقق اهداف انقلاب، آینده نگری نسبت به بایسته های تحقق اهداف انقلاب اسلامی و پیشنهاد راهبردهای مورد نیاز، گفتمان سازی و تبیین انقلاب اسلامی برای افکار عمومی و مطالبه گری کلان از قوای عمومی و سازمان ها و نهادهای مربوطه را از جمله اهداف اصلی تعریف شده برای این هیئت ارزیابی کرد.

آیت الله کعبی در همین باره تصریح کرد: مطالبات مجلس خبرگان، نه مسائل جزئی و اجرایی بلکه در سطح کلان است چون خبرگان دستگاه اجرایی نیست و مطالبات اش هم مطالبات کلانِ راهبردی در جهت مشخص شدن پیشرفت ها و پسرفت ها در مسیر انقلاب اسلامی است.