مصدومیت ۲۴ نفر در حوادث شب چهارشنبه آخر سال نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شوروزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شب گذشته با اعلام وضعیت زرد توسط این مرکز تمامی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی، درمانگاه­ ها، بیمارستان ها و پرسنل در آماده باش کامل بودند.

وی افزود: استقرار اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل در ابتدای جاده باغرود، حضور ۴دستگاه آمبولانس به صورت سیار در مسیرها و مکان­ های شلوغ، حضور موتورآمبولانس جهت دسترسی سریع به مصدومین احتمالی در مسیر های پر ترافیک و گشت زنی تیم مدیریت بحران با خودرو فرماندهی جهت سرکشی از آمبولانس های و اورژانس های بیمارستانی از اقدامات این مرکز برای آمادگی حوادث احتمالی بود.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت­ های پزشکی نیشابور اظهار کرد: شب گذشته در مجموع ۲۴ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۱۰ نفر خودشان به پایگاه های اورژانس ۱۱۵ مراجعه کردند که ۸ نفر به صورت سرپایی درمان و دو نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. ۱۴ نفر نیز به اورژانس بیمارستان مراجعه داشته ­اند که از این تعداد ۱۱ نفر درمان سرپایی و ۳ نفر بستری شدند.