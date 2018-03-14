انتقاد رابرت دنیرو از «دنیای دروغ و طمع ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در شبی که به منظور جمع‌آوری سرمایه برای خیریه برگزار شده بود، رابرت دنیرو یک بار دیگر از فرصت استفاده کرد تا رییس‌جمهوری آمریکا و چیزی که او آن را «دنیای دروغ و طمع ترامپ»‌ خواند بکوبد.

دیشب مراسم شامی در هالیوود برگزار شد که هدفش حمایت از «صندوق تکامل»، یعنی سازمانی بود که به کودکان در مضیقه برای دریافت آموزش درجات بالا کمک می‌کند.

دنیرو صحبت‌هایش را با موضوع کارهای این صندوق آغاز کرد، اما بعد گفت «آموزش در کالج بسیار مهم است، ولی آموزش بدون انسانیت یعنی جهالت. به رییس‌جمهورمان نگاه کنید. او از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ‌التحصیل شد، بنابراین در معرض آموزش باکیفیت قرار داشت، اما هنوز یک احمق است. کاملا هم کمبود هر نوع حس انسانیت و شفقت در او حس می‌شود.»

این بازیگر گفت: چنین مساله‌ای امشب اینجا اهمیت دیگری پیدا می‌کند چون ترامپ به آموزش هم به عنوان یک نوع کلاهبرداری و راهی برای پول درآوردن از بقیه نگاه می‌کند. کسی اینجا می‌خواهد در دانشگاه ترامپ درس بخواند؟ اگر در مقابله با چنین خصومتی ساکت باشیم یعنی در آن همدست هستیم.

دنیرو سخنانش را با گفتن این به پایان برد که «اما اشتیاق خود را از دست ندهید، مدرک‌تان را از یک موسسه معتبر دریافت کنید. لازم نیست رییس‌جمهور بشوید، می‌توانید یک شغل صادقانه پیدا کنید. یا حتی رییس‌جمهور هم بشوید،‌ چرا که نه؟ شاید بتوانید وقار و مقام این شغل را به آن بازگردانید.»

در میانه سخنان دنیرو چند نفری او را هو کردند،‌ اما وقتی او آنها را ساکت کرد، جمعیت برای او دست زد.