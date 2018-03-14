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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

واکنش توئیتری نوبخت به کسب رای اعتماد ۳ وزیر از مجلس

واکنش توئیتری نوبخت به کسب رای اعتماد ۳ وزیر از مجلس

سخنگوی دولت پس از کسب رای اعتماد ۳ وزیر از مجلس در جلسات استیضاح گفت: آقایان ربیعی، آخوندی و حجتی از فرصت استیضاح برای بیان عملکردها در پیشگاه ملت به خوبی استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی پس از کسب رای اعتماد ۳ وزیر کابینه از مجلس در جلسات نوشت: استیضاح نوعی داوری است که اختیارش طبق قانون اساسی با مجلس است.

آقایان ربیعی، آخوندی و حجتی از فرصت استیضاح برای بیان عملکردها در پیشگاه ملت به خوبی استفاده کردند و وجدان عمومی مجلس به خوبی توضیحات آنها را شنید و با آگاهی از واقعیت‌های داخلی و بیرونی در این عرصه داوری کرد.

لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر جهاد کشاروزی را در دستور کار داشتند که در نهایت هر سه وزیر موفق کسب رای اعتماد از مجلس شدند.

کد مطلب 4252214
محمد جندقی

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