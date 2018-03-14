واکنش توئیتری نوبخت به کسب رای اعتماد ۳ وزیر از مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی پس از کسب رای اعتماد ۳ وزیر کابینه از مجلس در جلسات نوشت: استیضاح نوعی داوری است که اختیارش طبق قانون اساسی با مجلس است.

آقایان ربیعی، آخوندی و حجتی از فرصت استیضاح برای بیان عملکردها در پیشگاه ملت به خوبی استفاده کردند و وجدان عمومی مجلس به خوبی توضیحات آنها را شنید و با آگاهی از واقعیت‌های داخلی و بیرونی در این عرصه داوری کرد.

لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر جهاد کشاروزی را در دستور کار داشتند که در نهایت هر سه وزیر موفق کسب رای اعتماد از مجلس شدند.