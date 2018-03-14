جزئیات خدمات گمرک در ایام نوروز/مجوز خروج موقت خودرو از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: گمرکات کشور در ایام تعطیلات سال نو به مسافران ورودی و خروجی خدمات ارائه می کنند و با برقراری شیفت های کاری تشریفات کالاهای ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی را انجام می دهند.

گمرکات مرزی و مسافری در ایام تعطیلات سال نو با برقراری شیفت های فوق العاده کاری و به طور شبانه روزی در خدمت مسافران نوروزی هستند.

گمرکات مرزی هوایی، زمینی، دریایی و گمرکات مسافری با استفاده از تجهیزات و وسایل کنترلی زمینه تسهیل تردد مسافران ورودی و خروجی را برقرار می کنند و همچنین کارکنان این گمرکات با برقراری کشیک های شبانه روزی واردات کالاهای ضروری و فاسد شدنی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را فراهم می کنند و به نحوی برنامه ریزی کرده اند تا در این ایام بدون هیچ گونه وقفه ای تشریفات گمرکی صادرات کالا انجام شود.

دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز از تمهیدات ویژه این دفتر برای ارائه خدمات بهتر در ایام آخر سال و تعطیلات نوروزی خبر داده و اعلام کرده که خط ارتباطی فعال ما با کلیه گمرکات کشور در ایام تعطیلات برقرار است.

گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ، گمرک بازرگان ، گمرک بندرلنگه ، قشم ، آستارا، رازی، نوردوز، بیله سوار، کیش، پرویزخان و اینچه برون در ایام تعطیلات نوروزی به طور شبانه روزی آماده ارایه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

این گمرکات از جمله گمرکات مهم کشور محسوب می شوند. به طوری که در نوروز سال گذشته بالغ بر ۵۲۶ هزار نفر از مسافران ورودی و خروجی خطوط مختلف هوایی از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) جابجا شدند و کارکنان گمرک این فرودگاه در سه شیفت کاری و در کوتاه ترین مدت تشریفات گمرکی کالای همراه مسافران را انجام دادند.

در همین حال «بازرگان» از دیگر گمرکات مهم کشور است که این گمرک در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۶به بالغ بر ۱۲۳ هزار مسافر، ۸۷۱ دستگاه اتوبوس و ۸ هزار و ۷۵۱ دستگاه سواری خدمات ارایه کرده است.

در عین حال در ایام تعطیلات نوروزی در گمرکات تشریفات خروج موقت خودرو یا خدمات کاپوتاژ خودرو نیز ارایه می شود. بر این اساس مسافرانی که قصد دارند با خودرو شخصی به خارج از کشور یا مناطق آزاد قشم یا کیش سفر کنند، می توانند تشریفات خروج موقت خودروی خود را در گمرکات انجام دهند.

مدارک لازم برای اخذ مجوز خروج موقت خودروی سواری و کامیون (کاپوتاژ) شامل سند مالکیت خودرو و سند راهور، کارت خودرو، کارت ملی و شناسنامه است. ورود موقت خودروی سواری به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر خدمات گمرکی است که در ایام تعطیلات نوروزی تقاضا برای این نوع تشریفات گمرکی افزایش می یابد.

