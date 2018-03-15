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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

مدیرکل تعاون و کار اردبیل به مهر خبر داد؛

ثبت ۶ هزار شکایت از محیط کار در اردبیل/زمان رسیدگی کاهش یافت

ثبت ۶ هزار شکایت از محیط کار در اردبیل/زمان رسیدگی کاهش یافت

اردبیل – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در ۱۱ ماهه امسال بیش از شش هزار شکایت از محیط کار در این استان به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعدازظهر پنج شنبه در حاشیه بررسی پرونده‌های حوزه مدیریت روابط کار اردبیل به خبرنگار مهر تصریح کرد: در ۱۱ ماهه امسال پنج هزار و ۱۲۷ شکایت به هیئت تشخیص و هزار و ۸۱۳ شکایت به هیئت حل اختلاف واصل شده است.

وی افزود: در سال ۹۳، پنج هزار و ۳۶۳ شکایت، در سال ۹۴، هفت هزار و ۳۲۵ شکایت و در سال گذشته شش هزار و ۲۳۴ شکایت به دستگاه قضایی واصل شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به کاهش زمان رسیدگی به شکایت‌ها اشاره و تأکید کرد: در هیئت تشخیص مدت‌زمان رسیدگی به صورت میانگین ۱۱.۸۴ روز و در حل اختلاف ۱۵.۸۶ روز است.

به گفته رحیمی تا پایان بهمن‌ماه پنج هزار و ۶۳۹ مورد بازرسی از محیط کار انجام شده و ۲۹۳ حادثه در محیط کار نیز به ثبت رسیده است.

وی تأکید کرد: همچنین در این مدت کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور هزار و ۴۳۶ درخواست را بررسی کرده است و در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور نیز ۳۴۰ درخواست موردبررسی قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به پرداخت مقرری بیکاری به دو هزار و ۱۵۵ نفر اشاره و تأکید کرد: تلاش بر این بوده مشکلات کارگری در کمترین زمان حل‌وفصل شود.

کد مطلب 4252664
محمد میرزایی ناطق

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