ثبت ۶ هزار شکایت از محیط کار در اردبیل/زمان رسیدگی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعدازظهر پنج شنبه در حاشیه بررسی پروندههای حوزه مدیریت روابط کار اردبیل به خبرنگار مهر تصریح کرد: در ۱۱ ماهه امسال پنج هزار و ۱۲۷ شکایت به هیئت تشخیص و هزار و ۸۱۳ شکایت به هیئت حل اختلاف واصل شده است.
وی افزود: در سال ۹۳، پنج هزار و ۳۶۳ شکایت، در سال ۹۴، هفت هزار و ۳۲۵ شکایت و در سال گذشته شش هزار و ۲۳۴ شکایت به دستگاه قضایی واصل شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به کاهش زمان رسیدگی به شکایتها اشاره و تأکید کرد: در هیئت تشخیص مدتزمان رسیدگی به صورت میانگین ۱۱.۸۴ روز و در حل اختلاف ۱۵.۸۶ روز است.
به گفته رحیمی تا پایان بهمنماه پنج هزار و ۶۳۹ مورد بازرسی از محیط کار انجام شده و ۲۹۳ حادثه در محیط کار نیز به ثبت رسیده است.
وی تأکید کرد: همچنین در این مدت کمیته بدوی مشاغل سخت و زیانآور هزار و ۴۳۶ درخواست را بررسی کرده است و در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیانآور نیز ۳۴۰ درخواست موردبررسی قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به پرداخت مقرری بیکاری به دو هزار و ۱۵۵ نفر اشاره و تأکید کرد: تلاش بر این بوده مشکلات کارگری در کمترین زمان حلوفصل شود.
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