ترافیک پنجشنبه آخر سال در بهشت زهرا طبیعی بود/گره کور نداشتیم

سردار محمد رضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر در محل بهشت زهرا با اشاره به ترافیکی که از ابتدای امروز صبح در این مسیر وجود داشت و تا اکنون ادامه دارد، گفت: این ترافیک طبیعی است؛ یک پنجشنبه و جمعه آخر سال داریم که همه کسانی که عزیزانشان را سال های دور از دست دادند یا امسال عزیزانشان فوت کرده اند، در این پنجشنبه و جمعه آخر سال به دلیل احساس دین برای دیدار با آن ها و همچنین به عنوان یک سنت، به این مکان مراجعه و فاتحه خوانی می کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ما فقط یک آرامستان بزرگ در تهران داریم و اکثریت قریب به اتفاق متوفیان در بهشت زهرا دفن شده اند، ضمن اینکه هر سال هم بر تعداد متوفقیان افزایش می یابد، لذا هر سال افزایش مراجعه داریم و به نوعی شاهد افرایش ترافیک هستیم که نیاز به تدبیر پلیس و همراهی دیگر دستگاه های ذی ربط است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که حتی خانواده آن هایی که از سال های قبل فوت کردند هم معمولا آخر سال به بهشت زهرا می آیند ضمن اینکه خانواده های متوفیان جدید هم هر هفته می آیند.

سردار مهماندار اضافه کرد: در یک شهر بزرگ ۹ میلیونی، با وسعت ۷۵۰ کیلومتر مربع، یک پنجشنبه و جمعه پایانی سال دارید و میزان مراجعه به یک نقطه؛ همین موضوع ناخواسته بار پرحجمی از تردد ماشین ها را دارد و نگاه پلیس این است همین که شهروندان مراجعه می کنند و بدون اینکه با گره ترافیکی مواجه شوند، داخل بهشت زهرا می شوند و زیارت اهل قبول می کنند کار بزگ و عطیمی از نظر ترافیکی است.

رئیس پلیس راهور تهران در ادامه گفت: ترافیک امروز با وجود پرحجم بودن قابل کنترل بود؛ ما هم می پذیریم که بار سنگین دارد و نیاز به مدیریت است.

سردار مهماندار گفت: با این حال باز هم تاکید می کنم که این امر طبیعی است؛ چندین میلیون نفر می آیند و مراجعه می کنند و هجم اتوموبیل بسیار بالاست و هنر کار این است که ترافیک گره نخورد و الحمدلله که گره ترافیکی هم نداشتیم.

وی با تقدیر از صبر مردم در امروز گفت: پلیس راهور برای امروز ۴ هزار نیرو در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا قرار داده بود.