آمادگی یگان ویژه برای تامین امنیت ایام نوروز در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلیزمانی امروز درجمع کارکنان یگان ویژه استان ایلام، تعطیلات نوروزی را فرصت مناسبی برای خدمت رسانی به مردم عزیز و میهمانان نوروزی ایران اسلامی دانست و بیان داشت: همه برنامه هایی که لازمه خدمت رسانی به مردم باشد پیش بینی شده و امیدواریم همه تلاش ها و زحمات مورد رضایت خداوند بوده، که بتوانیم رضایت مردم و میهمانان و مسافران نوروزی را جلب کنیم.

وی جلب رضایت مردم را بزرگترین سرمایه و پشتوانه یگان ویژه دانست و اظهار داشت: اخلاق کریمانه و کرامت مداری مردم توسط یگان ویژه سبب جلب اعتماد اجتماعی شده و این اعتماد موجب تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی و سربلندی پلیس خواهد شد.

فرمانده یگان ویژه استان ایلام افزود: یگان ویژه با به کار گیری توان خود سعی دارد که در راه خدمتگزاری به مردم از هیچ کوشش دریغ نورزد و مردم نیز قدردان تلاش های این نیرو در راستای تأمین نظم و امنیت است.

سرهنگ علیزمانی به ضرورت ارتقاء احساس امنیت در جامعه اشاره و تصریح کرد: بی شک حضور پلیس در تمامی مکان ها، ضریب احساس امنیت در افراد جامعه را که به مراتب تاثیرگذار تر از خود امنیت است، ارتقاء می بخشد.

این مقام انتظامی درادامه با اشاره به ضرورت برخورد مناسب کارکنان بامسافران نوروزی ومردم، تصریح کرد: سابقه دیرین ایلامیان در مهمان نوازی، وظیفه پلیس در این ایام را نیز سنگین تر کرده و ما که به عنوان خادم مردم در یگان ویژه انجام وظیفه می کنیم این است باید شرایطی را فراهم کنیم تا مسافرانی که به استان وارد می شوند با فراغ بال از جاذبه های گردشگری دیدن کنند.

سرهنگ علیزمانی ایجاد نشاط و شادابی در مردم، مسافران و میهمانان در تعطیلات نوروزد را کاری بسیار ارزشمند دانست و بیان کرد: با توجه به روحیه پرسنل در یگان ویژه ، اعتقاد داریم همه برنامه هایی که لازمه خدمت رسانی به مردم است پیش بینی شده و امیدواریم همه تلاش ها و زحمات مورد رضایت خداوند بوده و بتوانیم رضایت مردم و میهمانان ومسافران نوروزی را جلب کنیم.