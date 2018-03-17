کشف سرقت در میامی ۲۶درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد احمد حاج پروانه در نشست خبری روز شنبه خود با اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی، ضمن بیان اینکه کشف سرقت توسط نیروی انتظامی طی ۱۱ماهه سال۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۶درصد افزایش‌یافته است، تأکید کرد: بیشترین جرمی که در بحث امنیت دارد موضوع سرقت است که در سال جاری شاهد کاهش یک‌درصدی وقوع آن در سطح شهرستان بوده‌ایم.

وی افزود: یکی از دلایل افزایش کشفیات سرقت در شهرستان ارتقای روش‌های علمی پلیسی است که در سال جاری در اولویت ناجا قرار گرفت همچنین باید گفت در سال جاری پنج باند سرقت احشام در شهرستان‌های هم‌جوار با همکاری ناجای میامی به چنگ قانون افتاد و ۲۸ فقره سرقت احشام در میامی نیز کشف شد که البته عمده سارقان غیربومی بودند.

کاهش ۲۰ درصد متوفیات رانندگی

فرمانده انتظامی میامی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، گفت: کشف کالاهای قاچاق در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی‌مدت در این شهرستان ۸۲ درصد افزایش‌یافته که می‌تواند دستاورد خوبی برای ناجا و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد.

حاجی پروانه از رشد پنج‌درصدی تماس‌های مردم میامی با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: تعداد عملیات ناجا نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش‌یافته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره تصادفات جاده‌ای نیز، گفت: متأسفانه در طول سال جاری تعداد مجروحان سوانح رانندگی میامی نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است که در نوروز پیش رو آماده‌سازی استراحتگاه‌های بین‌راهی توسط راه و ترابری و همچنین اجرای طرح‌های نوروزی ناجا در کنار رعایت قوانین رانندگی از سوی مسافران می‌تواند به کاهش این آمار کمک کند اما از سوی دیگر باید گفت خوشبختانه در بحث متوفیان درون‌شهری و برون‌شهری در سال جاری شاهد کاهش ۲۰ درصدی بوده‌ایم.

طرح نوروزی اجرا می‌شود

فرمانده انتظامی میامی بابیان اینکه امنیت شرط زندگی و یک نعمت الهی است، گفت: اگر درجایی امنیت نباشد، زندگی و حیات نخواهد بود و لذا ناجا با درک این اهمیت در اجرای طرح نوروزی خود با همراهی تمام ارگان‌های اجرایی، قضایی و خدماتی نسبت به تأمین امنیت به‌خصوص سرقت از منازل مردم و جرائم مشابه و همچنین مقوله رانندگی جاده‌ای اهتمام ویژه‌ای دارد.

حاجی پروانه در پاسخ به سؤالی دیگر درباره میزان رضایتمندی مردم از ناجا، گفت: در سال جاری تماس‌های مردم میامی با سامانه ۱۹۷ مخصوص دریافت نظرات و شکایات مردمی ۳۶درصد افزایش‌یافته که ماحصل این تماس‌ها افزایش ۱۹ درصدی رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس بوده است.

وی در پایان از اجرای طرح نوروزی در میامی نیز خبر داد و گفت: شروع طرح نوروزی از ۲۷ اسفند تا صبح چهاردهم فروردین است و ناجا از تمام توان خود برای خدمت‌رسانی به مردم در دو حوزه انتظامی و راهنمایی و رانندگی بهره خواهد گرفت همچنین دو ایستگاه صلواتی نیز باهدف توقف مسافران و کاهش خستگی رانندگان در میامی تعبیه‌شده است.