ماهیان «سرچشمه افرینه» تلف شدند/ پای سموم کشاورزی در میان است

امیررضامحمدی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازدید از رودخانه «سرچشمه افرینه» در منطقه «قلعه نصیر» مشخص شد کشاورزان این منطقه با بی‌دقتی هنگام استفاده از سموم کشاورزی آن را در رودخانه رها کرده‌اند و موجب آلودگی آب و تلف شدن شمار زیادی از آبزیان شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه آب، آبزیان تلف‌شده را با خود برده آمار تلفات آن‌ها را نمی‌توان مشخص کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پلدختر گفت: به‌محض اطلاع از وضعیت موجود پرسنل این اداره به محل اعزام شدند و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد و در نخستین فرصت خاطیان به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

محمدی نژاد افزود: این اتفاق در رودخانه «سرچشمه» در منطقه «قلعه نصیر» رخ‌داده که از شاخه‌های آب «افرینه» است و به روستای احمدآباد یا (قلعه نصیر) می‌رسد.