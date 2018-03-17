به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همچون سنوات گذشته برنامه ریزی ویژه ای برای برنامه سال تحویل و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز اول سال به انجام رسیده است.

وی افزود: به دلیل تقارن تحویل سال با شب شهادت امام هادی(ع)، ویژه برنامه های متناسبی از جمله سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در نظر گرفته شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: همچنین در روز اول سال از ساعت ۱۵ مراسم سخنرانی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال جدید در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی آغاز خواهد شد.

حسینی همچنین از پخش صوت و تصویر مراسم تحویل سال و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در صحن های حرم مطهر رضوی خبر داد.