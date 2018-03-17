به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر شنبه در مراسم انتصاب فرماندار اردل با اشاره به اینکه بخش گردشگری در شهرستان اردل توسعه یابد، اظهار داشت: شهرستان اردل دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری برای توسعه گردشگری است.

وی عنوان کرد: باید ااز ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه بخش گردشگری این استان بهره گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در این شهرستان زمینه ساز ارتقای بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری است.

جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در شهرستان اردل ضروری است

وی بیان کرد: مسئولان شهرستان اردل در مسیر جذب سرمایه گذار و توسعه ظرفیت های گردشگری این شهرستان حرکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تکمیل طرح های نیمه تمام در این شهرستان ضروری است.

وی بیان کرد: ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف دولت در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

در این مراسم محمود کیانی به عنوان فرماندار شهرستان اردل معرفی شد و از زحمات محمد نوذری قدردانی شد.