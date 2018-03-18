به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نوشتار قصد داریم تا شما را در مدیریت هزینههای سفر به استانبول راهنمایی کنیم که پیش از رزرو هتل استانبول و خرید بلیط هواپیما استانبول بتوانید برای سفرتان برنامهریزی بهتری داشته باشید.
هزینه پاسپورت
پاسپورت لازمه هر سفری به خارج از کشور است؛ پس قبل از اقدام به برنامهریزی برای سفر در صورتی که پاسپورت ندارید، نسبت به تهیه آن اقدام کنید. هزینههای دریافت پاسپورت در مجموع حدود ۱۲۰ هزار تومان خواهد شد.
هزینه سفر با هواپیما، اتوبوس یا ماشین شخصی
روشهای متفاوتی برای سفر به استانبول وجود دارد. گرچه امروزه یکی از پرطرفدارترین روشهای سفر به استانبول سفر به همراه تورهای گردشگری است اما شما نیز بسته به سلیقه خود میتوانید یکی از روشهای سفر با هواپیما، اتوبوس یا ماشین شخصی را انتخاب کنید.
در صورتی که می خواهید با تور سفر کنید در نظر داشته باشید که مدت اقامت این تورها از ۲ شب شروع شده و تا ۱۳ شب ادامه پیدا میکند. هزینه سفر با تور با توجه به نوع ایرلاین، هتل و مدت زمان اقامتتان متغیر است. معمولا هزینه تور از ۶۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متفاوت است.
اگر قصد سفر به استانبول با استفاده از اتوبوس را دارید این هزینه ها برای شما تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش می یابد. ولی به دلیل طولانی بودن مسیر این نوع سفر به کشور دیگر توصیه نمیشود.
واحد پول و هزینه گشت و گذار در استانبول
واحد پول این کشور لیر ترکی است که در حال حاضر هر لیر معادل ۱۰۰۰ تومان است. گرچه میتوانید لیر ترکیه را از صرافی تهیه کنید ولی توصیه میشود که با خود دلار به همراه داشته و دلار را در استانبول به لیر تبدیل کنید.
برای سفرهای درون شهری میتوانید علاوه بر تاکسی از مترو یا تراموا استفاده کنید. هزینههای استفاده از این وسایل نقلیه در حدود ۲ تا ۳ لیر است. در صورتی که قصد سفر با تاکسی را دارید باید به ازای هر ۱ کیلومتر باید ۲ الی ۳ لیر پرداخت کنید.
هزینههای هتل
این روزها اقامت در یک هتل خوب چندان کار سختی نیست و با یک گشت و گذار ساده در اینترنت میتوانید نسبت به رزرو هتل خارجی با کارت شتاب اقدام کنید. هزینههای هتل در استانبول بسته به درجه و مکان هتل متفاوت است. اما هزینه اقامت در یک هتل سه ستاره از ۵۰ هزار تومان و هتل پنج ستاره از ۱۴۰ هزار تومان به ازای هر شب آغاز میشود.
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