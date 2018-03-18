ضرورت توسعه پلتفرم در فضای مجازی بر پایه استارتاپ ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی معاونت علمی، با تاکید بر لزوم فعالیت در زمینه ساخت پلت فرمهای بومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گفت: یکی از راههای توسعه بخش فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی در کشور، ایجاد پلت فرمهایی است که بر بستر آنها، شرکتهای دانشبنیان و استارت آپها بتوانند آزادانه و بهراحتی به کسبوکار بپردازند و در بستر ایجادشده با هزینه کمتر در عوض با سرعت بیشتری وارد بازار شوند.
فقیهی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، بیان کرد: ایجاد و توسعه پلتفرمها، یکی از ضرورتهای مهم در بخش اطلاعات ارتباطات در کشور است، که میبایست به آن توجه کرد.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در زمینه ساخت پلت فرمهای گوناگون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است اظهار کرد: بخشی از این پلت فرم ها با حمایت های معاونت علمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر و بخش خصوصی شکلگرفته است.
وی ادامه داد: البته خیلی از این پلت فرمها هماکنون در مرحله رشد و توسعه هستند، تا با نهایی سازی در این بخش، بتوانند بازار کسبوکار را در این حوزه رونق بخشند.
شناسایی عمدهترین نیاز شرکتهای دانشبنیان در بخش تولید محتوا از ملزومات است
فقیهی با اشاره به عمدهترین نیاز شرکتهای دانشبنیان در بخش تولید محتوا گفت: در بخش تولید محتوا هر شرکت دانشبنیان در یک زیستبوم یا اکوسیستم کارآفرینی در حال حرکت است؛ بهطور مثال موضوع پیامرسانها در قالب یک زیستبوم کارآفرینی، بهمنظور رشد و توسعه، نیازمند فراهم کردن زیرساخت و امکاناتی است که میبایست فراهم شود و البته این نیازمندیها در حوزههای مختلفی همچون قوانین و مقررات، تسهیل فضای کسب وکار، حوزه مالی و اقتصادی و همچنین حوزه فرهنگی و اجتماعی انگاشته میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی؛ در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش تولید محتوا میبایست تمامی زیرساختها در حوزه نیازمندیهای قانونی، مورد بهرهبرداری قرار گیرد اظهار کرد: بهطور مثال در بخش تولید محتوا و توسعه در زیستبوم پیامرسان، نباید تنها به توسعه فنی و جذابیتهای فناوری این زیستبوم پرداخته شود، چراکه نکته قابلتوجه در این پلت فرم، صیانت و حفاظت از دادههای کاربران در فضای مجازی است.
وی با اشاره به اعتماد عمومی کاربران در فضای مجازی بیان کرد: با توجه به خلاء های قانونی موجود در مسیر فعالیتی طرحهای اولیه در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی، نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی در ابعاد مختلف فنی و فرهنگی متناسب با توسعه فعالیت این پلت فرمها در کشور هستیم که باید به آن توجه کنیم.
فقیهی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از سوی معاونت علمی و ریاست جمهوری در موضوع پیامرسانها بیان کرد: بخشی از حمایت در نظر گرفتهشده برای شرکتهای دانشبنیان، در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان تعریفشده که کمکهای نقدی نیز در این زمینه به شرکتها اعطاشده است و همچنین در حوزه تسهیل فضای کسب و شرکتهای تاکنون تسهیلات ویژهای به این شرکتها اختصاص دادهشده است.
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