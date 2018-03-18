رکوردهایی که «محمد صلاح» شانس شکستن شان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این که تیم فوتبال لیورپول با نتیجه ۵ بر صفر واتفورد را شکست داد و از این تعداد گل ۴ گل را محمد صلاح زد، انتظارات از او کماکان زیاد است. این بازیکن در تیمش رکوردهای زیادی را شکسته و این در حالی است که هنوز ۲ ماه دیگر از بازی‌ها پیش روی او باقیمانده است.

برای مثال او بهترین تازه‎وارد لیورپول نام گرفته و در اولین فصل حضورش در تیم تا اینجای کار ۳۶ گل زده است، آن هم در ۴۰ بازی و این یعنی رکوردی بهتر از فرناندو تورس که در فصل ۰۸-۲۰۰۷ توانسته بود ۳۳ گل بزند.

اما رکوردهایی هم هست که او هنوز نشکسته و شانس شکستنش را دارد. برای مثال او می‎تواند بهترین گلزن لیگ برتر شود. تنها ۴ بازیکن در یک فصل لیگ برتر انگلیس بیش از ۳۰ گل زده‌اند، رونالدو، سوارس، شیرر و اندی کول. رکورد هم ۳۴ گل است که در اختیار آلن شیرر است و در حالی که ۷ بازی باقی مانده است صلاح به ۶ گل برای شکستن این رکورد نیاز دارد.

او همچنین می‎تواند بهترین افریقایی گلزن در یک فصل در لیورپول باشد. او قبلا به این رکورد اما در لیگ برتر رسیده، البته یان راش رکورد ۴۷ گل در ۶۵ بازی را دارد یا روجر هانت ۴۲ گل زده است.

صلاح حتی می‎تواند رکورد بهترین میزان گلزنی در تاریخ لیورپول را بشکند. با ۳۶ گل زده در ۴۱ بازی او آمار ۰.۸۸ گل در هر بازی را دارد و پشت سر سم ریبولد که رکورد ۰.۹۴ گل در هر بازی را دارد، جک پارکینسون با همین رکورد و روجر هانت با ۰.۹۱ گل زده در هر بازی قرار دارد.

بیشترین گل زده در یک فصل لیگ برتر انگلیس در لیورپول دیگر رکورد در دسترس است. صلاح ۲۸ گل زده و از سوارس که با ۳۱ گل رکورددار در این زمینه است فاصله زیادی ندارد.