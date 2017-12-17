رقابت «آلفابت» برای دریافت جایزه ۱۰ هزار دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی به بخش مسابقه ششمین دوره جشنواره «کالرتیپ بریزبن» در استرالیا راه یافت.

از بین ۱۵۰۰ فیلم متقاضی ۱۰۰ فیلم به بخش مسابقه راه یافته است که در هر بخش به نفرات اول تا سوم مبلغ ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار جایزه پرداخت می شود.

این جشنواره از ۴ تا ۱۰ جولای ۲۰۱۸ برگزار می شود.

«آلفابت» زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب نمی سرایند ولی کلمات بی قرار در انتظارند ... .

عوامل ساخت این فیلم عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک گراند: محدثه پیله وران و موسیقی: سروش عابدی.

این اثر در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.