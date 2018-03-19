به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولیوواک، پیکسل ۳ بعد از گوشی های پیکسل و پیکسل ۲ سومین سری از گوشی های هوشمند تولیدی گوگل است و به نظر می رسد گوگل بعد از صرف یک میلیارد دلار هزینه و خرید شرکت تایوانی اچ تی سی، از توان این شرکت برای تولید یک گوشی قدرتمند و چندمنظوره نهایت بهره را ببرد.

گوگل علیرغم تلاش های فراوان هنوز نتوانسته خود را به عنوان یک شرکت مشهور و برتر در زمینه تولید گوشی های هوشمند به رقبا بقبولاند و هنوز در برابر شرکت هایی مانند سامسونگ و اپل حرفی برای گفتن ندارد. باید منتظر ماند و دید عرضه پیکسل ۳ تغییری در این وضعیت ایجاد می کند یا خیر.

منابع مطلع می گویند پیکسل ۳ از نظر ظاهری و امکانات شباهت های زیادی به آیفون ایکس دارد و احتمالا سیستم عامل اندروید پی بر روی آن نصب خواهد شد. همچنین این گوشی از نمایشگری بزرگ و فراگیر بهره می گیرد. ممکن است جک هدفون ۳.۵ میلیمتری نیز به منظور کاستن از عرض گوشی پیکسل ۳ و باریک تر کردن آن از این گوشی حذف شود.

در پیکسل ۳ از دوربینی پیشرفته برای شناسایی سه بعدی چهره کاربر استفاده می شود و همین ویژگی امنیتی سواستفاده از گوشی یادشده را ناممکن می کند. گوگل قصد دارد در سال ۲۰۱۸ سه مدل از گوشی پیکسل ۳ را عرضه کند که قیمت های آنها بسته به امکاناتی که دارند متفاوت خواهد بود.

با توجه به سرمایه گذاری گسترده گوگل بر روی هوش مصنوعی به طور قطع پیکسل ۳ از این نظر هم دارای قابلیت های منحصربه فردی خواهد بود، هر چند هنوز در این زمینه اطلاعات چندانی در دسترس نیست.