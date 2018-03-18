به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن»، مقامات فنلاندی اعلام کردند که نمایندگانی از کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا دور آتی مذاکرات پیرامون برنامه هسته ای پیونگ یانگ را درا ین کشور برگزار خواهند کرد.

«کیمو لاهدویرتا» (Kimmo Lahdevirta) از مقامات وزارت خارجه فنلاند در این باره اعلام کرد که این گفتگوها به منظور خلع سلاح هسته ای کره شمالی برگزار می‌ شود و نمایندگان آمریکایی حاضر در این نشست مقام‌ های دولتی نیستند.

این در حالیست که ساعاتی پیش اعلام شده بود که بعد از سه روز حضور وزیر خارجه کره شمالی در سوئد، دیدار وی با همتای سوئدی خود به پایان رسید و طرفین اعلام کردند درباره مسایل دوجانبه و امنیت شبه جزیره گفتگو کردند.

بر این اساس، گفتگوهای «مارگوت والستروم» وزیر خارجه سوئد و «ری یانگ هو» وزیر خارجه کره شمالی بعد از سه روز به پایان رسید.