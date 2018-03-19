پرداخت مطالبات ۵ماهه مراکز درمانی ظرف امروز و فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش گفت: از یک ماه قبل دریافت ٥٠٠٠ میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را پیگیری می کردیم و خوشبختانه با دریافت ٣٠٠٠ میلیارد تومان از این مطالبات، امکان پرداخت ٥ ماه از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد فراهم شد.

وی از تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان و کادر درمانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بابت خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکر کرد و گفت: با پرداخت صورت گرفته در روزهای پایانی سال در شرایط بسیار بهتری نسبت به سال گذشته هستیم و امیدواریم بزودی امکان تسویه و به روز شدن مطالبات نیز فراهم شود.