بازنگری ماموریت های ویژه مناطق آمایشی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عطاءاله پورعباسی با اشاره به اینکه از حدود ۳ سال پیش اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شده گفت: ماموریت گرایی الگویی بود که برای اجرایی سازی بسته ها طراحی شد.

پورعباسی گفت: هدف از ماموریت گرایی در آموزش علوم پزشکی این بود که مناطق آمایشی کشور باتوجه به ظرفیت هایی که دارند بتوانند نیازهای اساسی خود را با برنامه ریزی مناسبی تامین کنند و در عین حال در حوزه های سپرده شده در سطح ملی نیز همکار وزارت بهداشت باشند.

وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه های حوزه آموزش و اجرای آن سعی شد از نظرات تمامی ذینفعان این حوزه بهره برداری شود.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت افزود: در الگوی ماموریت گرایی نیز ابتدا طی مطالعه ای ظرفیت سنجی و نیازسنجی مناطق آمایشی کشور در حوزه سلامت انجام شد و با توجه به همین ظرفیت ها و نیازها برای ارتقای آموزش در مناطق برنامه ریزی شد.

پورعباسی گفت: ماموریت هایی که به مناطق آمایشی کشور سپرده شد دو دسته هستند. یک دسته ماموریت های مشترک بود که کاملا منبعث از بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است و در واقع هدف این است که از ظرفیت های مناطق در اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بهره برداری شود.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت ادامه داد: دسته دوم ماموریت های ویژه هستند که در واقع هر منطقه با توجه به نیازهای خود و همچنین ظرفیت هایی که دارد، سکاندار توسعه علمی کشور در برخی حوزه ها باشد.

وی اظهار داشت: در کنار ظرفیت سنجی و نیازسنجی مناطق، ۲ مطالعه جامع درخصوص نیازهای کشور به رشته مقاطع مختلف، خصوصا در حوزه علوم بین رشته ای انجام شده که ماموریت های ویژه مناطق آمایشی باتوجه به این مطالعات تعیین شدند.

پورعباسی با تاکید بر اینکه الگوی ماموریت گرایی تاکنون با همت مسئولان دانشگاهها به خوبی پیش رفته است گفت: باتوجه به تجربه ای که در طی این چند سال در دانشگاهها کسب شده لازم است ماموریت های ویژه مناطق آمایشی مورد بازبینی قرار گیرد.

دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت خاطرنشان کرد: مکاتبه ای با مناطق آمایشی شد و از مسئولین دانشگاهها در هر منطقه خواسته شد ماموریت هایی که به نظر می رسد ظرفیت اجرای آن در منطقه وجود دارد جهت واسپاری پیشنهاد شود.

وی افزود: خوشبختانه همکاری خوبی از سوی دانشگاهها در این حوزه داشتیم و ماموریت های پیشنهادی با همکاری تمامی دانشگاهها در هر کلان منطقه تدوین شده است.

پورعباسی تاکید کرد: ماموریت های قبلی که به مناطق سپرده شده به قوت خود باقی است و ماموریت های جدید پس از کارشناسی و بررسی در کنار ماموریت های قبلی به مناطق آمایشی کشور محول می شود.