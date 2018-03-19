انجام ۳۵ عملیات امداد نوروزی در مازندران

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر شمار مصدومان سرپایی را ۴۲ نفر، مصدمان انتقالی را ۱۶ نفر و افراد امدادرسانی شده را ۵۱ نفر اعلام کرد و افزود: تعداد کل حادثه دیدگان از ۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۲۵ نفر بوده است و تعداد ۳۶ تیم با ۱۳۵ نیرو در عملیات ها شرکت کردند.

اکبری تعداد کل داوطلبان شرکت کننده را ۲۰۶ نفر، تعداد بهره ور را در طرح نیابت نوروز۶۹۴ نفر برشمرد و گفت: در طرح فرشتگان رحمت نیز سه هزار و ۳۶۱ سبد به ارزش بیش از سه میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال توزیع شد و ۱۰ هزار و ۵۴۱ نفر از مزایای آن بهره مند شدند.