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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران خبر داد:

انجام ۳۵ عملیات امداد نوروزی در مازندران

انجام ۳۵ عملیات امداد نوروزی در مازندران

ساری – مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از انجام ۳۵ عملیات در طرح ملی خدمات نوروزی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۸ عملیات جاده ای بوده است.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر شمار مصدومان سرپایی را ۴۲ نفر، مصدمان انتقالی را ۱۶ نفر و افراد امدادرسانی شده را ۵۱ نفر اعلام کرد و افزود: تعداد کل حادثه دیدگان از ۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۲۵ نفر بوده است و تعداد ۳۶ تیم با ۱۳۵ نیرو در عملیات ها شرکت کردند.

اکبری تعداد کل داوطلبان شرکت کننده را ۲۰۶ نفر، تعداد بهره ور را در طرح نیابت نوروز۶۹۴ نفر برشمرد و گفت: در طرح فرشتگان رحمت نیز سه هزار و ۳۶۱ سبد به ارزش بیش از سه میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال توزیع شد و ۱۰ هزار و ۵۴۱ نفر از مزایای آن بهره مند شدند.

کد مطلب 4255227

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