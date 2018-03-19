به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم «مِشمِشه» به نویسندگی و کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی یاور این روزها در شمال کشور به روزهای پایانی خود رسیده است و ظرف چند روز آینده نیز سکانس‌های پایانی این فیلم مقابل دوربین می رود.

به تازگی محمدرضا داودنژاد و فاطمه شکری به گروه بازیگران این فیلم پیوسته اند و این ۲ بازیگر با انجام تست گریم مقابل دوربین رفته‌اند.

همزمان با فیلمبرداری مراحل فنی ساخته جدید احمدلو نیز در حال انجام است.

پوریا شکیبایی، سحر صباغ سرشت، حسن رضایی، بابک نوری، محسن دلیخون، احمد یاوری شاد، شهریار حیدری، بهناز توسلی، نسیم فروغ، احسان بابازاده، مهران آتش زای و رعنا چشم آذر دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«مِشمِشه» یک طنز موقعیت است و داستان یک گروه فیلمبرداری را روایت می کند که در حال ساخت فیلمی هستند. آنان برای چند سکانس از فیلم احتیاج به یک خر دارند و همین امر کل گروه را با ماجراهای مختلفی مواجه می کند… .

دیگر عوامل پشت دوربین «مِشمِشه» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محسن فلاحی، مدیر صدابرداری: سامان شهامت، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، طراح گریم: احسان روناسی، تدوین: کاوه ایمانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ماکان رضایی‌پور، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، منشی صحنه: پرستو مدانلو، عکاس و فیلم پشت صحنه: شهاب احمدلو و رضا امینیان، تبلیغات فضای مجازی: محمد حیدری، مدیر تولید: مسعود علی‌شاه، جانشین تولید: سامان محمدی، جانشین تهیه کننده: محسن دلیخون، مدیر تدارکات: محمدولی احمدلو.