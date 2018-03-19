پلاک اروندی ها نوروز در خوزستان می مانند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از مالکان خوزستانی خودروهای اروندی به امید آن که بتوانند در ایام نوروز به همراه خانواده خود به نقاط مختلف کشور سفر کرده و تعطیلات را با شادی و خوشی سپری کنند، با مراجعه به گمرکات آبادان و خرمشهر مبادرت به دریافت پلاک گذر موقت برای خودروهایشان کردند.

به رغم اقداماتی که صاحبان خودروهای پلاک اروند از چند روز پیش در این خصوص آغاز کردند، تا آخرین روز اسفند ماه سال جاری، موفق به دریافت پلاک گذر موقت نشدند؛ در این زمان نیز با عبور از خیابان های منتهی به گمرکات آبادان و خرمشهر می توان، شاهد صفی طولانی از خودروهای پلاک اروند بود که این مسئله نشان از سردرگمی و بلاتکلیفی صاحبان این خودروها دارد.

استاندار خوزستان روز گذشته در گفتگو با رسانه های محلی از رفع این مشکل خبر داد و در همین خصوص گفت: بر اساس مکاتبات انجام شده، تعویض پلاک و اعطای مرخصی به دارندگان خودروهای پلاک اروند از یکشنبه ۲۷ اسفندماه آغاز می شود.

غلامرضا شریعتی افزود: در همین راستا مقرر شده تا شورای نظارت بر گمرکات استان، تمهیدات و امکانات لازم برای تعویض پلاک و اعطای مرخصی به متقاضیان را از سر گیرد تا مشکل به وجود آمده برطرف شود.

وی اظهار کرد: از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه، اعطای مرخصی و تعویض پلاک خودروهای اروندی از سر گرفته می شود و متقاضیان می توانند برای دریافت مرخصی و تعویض پلاک به گمرکات آبادان و خرمشهر مراجعه کنند.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این باره گفته که بر اساس نامه نگاری های انجام شده از سوی مسئولان وزارت اقتصاد، گمرک و پلیس راهور کشور، تعویض پلاک و اعطای مرخصی به دارندگان خودروهای پلاک اروند از روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه سال جاری آغاز می‌شود.

عبدلله کعبی در همین خصوص گفت: مالکان خودروهای پلاک اروند، برای دریافت مرخصی و تعویض پلاک با مراجعه به سامانه اینترنتی ترخیص خودروهای اروند، به آدرس www.arvandfreezone.com به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری تقاضای خود را ثبت کنند.

وی اظهار کرد: متقاضیان همچنین می‌توانند به صورت حضوری برای تعویض پلاک به گمرکات آبادان و خرمشهر مراجعه کنند.

به گفته صاحبان خودروهای پلاک اروندی مسئولان گمرک بروز مشکل در سیستم را دلیل انجام نشدن، تعویض پلاک و صدور مرخصی خودروها اعلام کرده و از آنان خواسته اند تا به خانه هایشان باز گردند.

با همه وعده های داده شده در این خصوص و پیگیری مسئولان استانی و کشور تا کنون مشکل دریافت پلاک گذر موقت برای مالکان خودورهای اروندی پا بر جا است و با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی سال نگرانی مالکان این خودورها نیز افزایش می یابد.

چنین مشکلی از زمانی نمود پیدا کرد که در همان روزهای ابتدایی شروع فعالیت در این خصوص از سوی گمرک شهرستان، کلیه اقدامات در این زمینه به سازمان منطقه آزاد اروند سپرده شده؛ این سازمان نیز به رغم دریافت عوارض، حتی یک پلاک گذر موقت به صاحبان خودروهای اروندی تحویل نداد.