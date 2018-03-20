ظرفیت اسکان مسافران در اردبیل ۱۹ هزار نفر در روز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجیزاده پیش از ظهر سهشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: امکانات اسکان شامل مراکز اقامتی، مدارس و سایر زیرساختهای نهادهای اجرایی است.
وی افزود: بهمنظور ارائه خدمات به مسافران هماهنگیهای لازم با مراکز اقامتی و دستگاههای متولی صورت گرفته و ۱۰ کمیته زیرمجموعه ستاد اجرایی خدمات سفر فعال شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان به آمادهسازی ۵۶ پایگاه نیروی انتظامی، ۲۰ پایگاه جادهای هلالاحمر، ۱۵ پایگاه ثابت و دو پایگاه سیار سلامت و ۲۰ پایگاه شهری و ۲۷ پایگاه جادهای اورژانس جهت ارائه خدمات به مسافران اشاره کرد.
به گفته حاجیزاده همچنین ۱۲ پایگاه امداد خودرو نیز فعال شده و بیمهها، شوراهای حل اختلاف و قضات کشیک بهمنظور خدمترسانی در وضعیت آمادهباش هستند.
وی با تأکید به آمادهسازی ۱۵ کیوسک اطلاعرسانی و راهنمایی مسافر و دو پایگاه موقت اطلاعرسانی ادامه داد: ۹ راهدارخانه ثابت و دو راهدارخانه سیار نیز به مسافران در جادهها خدمات ارائه خواهند کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان به تدارک ۱۴۶ ساعت برنامه فرهنگی نیز اشاره و تأکید کرد: اقلام تبلیغاتی به تعداد مورد نیاز آمادهسازی شده است.
حاجیزاده به توزیع اقلام فرهنگی در قالب صنایعدستی نیز اشاره کرد و افزود: در طول تعطیلات نوروزی استان اردبیل آماده پذیرایی از نزدیک به دو میلیون مسافر است.
نظر شما