پایان گروگانگیری در «تربس» فرانسه با کشته شدن عامل حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، رسانه های فرانسه اعلام کردند که با کشته شدن عامل حمله به یک سوپرمارکت در «تربس» فرانسه عملیات گروگانگیری وی به پایان رسید.

از سوی دیگر، انگیزه اصلی عامل گروگانگیری شهر پاریس مشخص شده است.

رسانه های فرانسوی اعلام کرده اند که عامل گروگانگیری پاریس خواستار آزادی «صلاح عبدالسلام» عامل اصلی حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس شده بود.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که گروگانگیر تربس تابعیت مغربی داشته و به اتهامات عقاید افراطی، تحت تعقیب قرار داشته است.

این وزارتخانه همچنین آمار تلفات حمله به تربس را دو کشته و دو زخمی عنوان کرده است. احتمال افزایش آمار تلفات این حمله وجود دارد.