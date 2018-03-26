۵ رستوران و شیرینی سرا در رشت پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قشلاقی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت های مشترک از نیمه دوم اسفند ۹۶ ماه در سراسر گیلان، اظهار کرد: این نظارت ها در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور روسای شعب و نمایندگان تعزیرات حکومتی، بازرسین صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و کارشناسان مراکز بهداشت، دامپزشکی، اماکن، میراث فرهنگی و گردشگری در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا در بازرسی های انجام شده از رستوران های شهر رشت، سه رستوران غیر بهداشتی و دو شیرینی سرا نیز تعطیل شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: اولویت اصلی طرح نوروزی امسال حوزه‌های کالا و خدمات و گردشگری است که روسای شعب تعزیرات حکومتی نیز در تیم‌های نظارتی حضور داشته و در محل کشف تخلف با متخلفین برخورد قانونی می کنند.

وی در ادامه افزود: طی ۱۸ روز نخست اجرای طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی، تعداد ۸۲۱ فقره پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، درمان، دارو و دامپزشکی و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

گفتنی است، طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۵ اسفندماه ۹۶ لغایت ۱۵ فرودین ماه ۹۷ در سراسر کشور ادامه دارد و هموطنان می توانند شکایات خود را در سامانه اینترنتی www.T۱۳۵.ir و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات و یا شماره تماس ۱۲۴ بازرسی صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.