وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی با علامه حکیمی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در این دیدار ضمن تبریک سال جدید به گفتگوی صمیمی با محمدرضا حکیمی نشست.

در این دیدار، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدمهدی احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی نیز حضور داشتند.

در بخشی از این دیدار حکیمی ضمن قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بیان خاطرات خود از اساتید حوزه علمیه مشهد، دوره تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، وقایع قبل از انقلاب و نیز فعالیت های خود در آن دوران پرداخت.