  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

انتصاب در صندوق بازنشستگی کشوری

انتصاب در صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابلاغهای جداگانه، معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی وسرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این صندوق را منصوب کرد.

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابلاغی "محمدرضا افشار" را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این صندوق منصوب کرد. جمشید تقی زاده در این ابلاغ آورده است: نظر به مراتب تعهد،تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می شوید. 

 وی در ادامه ابراز امیدواری کرده است: با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم(عج) و تأسی ازمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با رعایت اصول قانون مداری،اعتدال گرائی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشبرد اهداف صندوق و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

پیش از این "حامد شمس" عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشت.

در حکمی دیگر همچنین،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابلاغی "نجات امینی" را به سمت معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی این صندوق منصوب کرد.

جمشید تقی زاده در این ابلاغ آورده است: نظر به مراتب تعهد،تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می شوید. 

وی در ادامه ابراز امیدواری کرده است: با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم(عج) و تأسی ازمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با رعایت اصول قانون مداری،اعتدال گرائی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشبرد اهداف صندوق و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

پیش از این "محمود شهشهانی پور" سمت معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشت.

کد مطلب 4258589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه