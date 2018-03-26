انتصاب در صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابلاغی "محمدرضا افشار" را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این صندوق منصوب کرد. جمشید تقی زاده در این ابلاغ آورده است: نظر به مراتب تعهد،تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می شوید.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرده است: با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم(عج) و تأسی ازمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با رعایت اصول قانون مداری،اعتدال گرائی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشبرد اهداف صندوق و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

پیش از این "حامد شمس" عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشت.

در حکمی دیگر همچنین،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابلاغی "نجات امینی" را به سمت معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی این صندوق منصوب کرد.

جمشید تقی زاده در این ابلاغ آورده است: نظر به مراتب تعهد،تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می شوید.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرده است: با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم(عج) و تأسی ازمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با رعایت اصول قانون مداری،اعتدال گرائی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشبرد اهداف صندوق و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

پیش از این "محمود شهشهانی پور" سمت معاون اقتصادی و امور سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشت.