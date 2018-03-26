اعتکاف یک شبکه اجتماعی معنوی در کشور است

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف تمرین بندگی خالصانه در برابر خداست و حضور جوانان و نوجوانان در سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است افزود: مراسم معنوی اعتکاف تمرین بندگی است در برابر خدای متعال و این تنها یک عبادت نیست بلکه مجموعه ای از عبادت هاست و باید این حضور زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم کند.

وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در بیش از ۳۴۰مسجد در مازندران، افزود: فرصت معنوی اعتکاف، انسان ساز و ظرفیت ساز است برای یک انسان معتکف ، که باید قدر این فرصت ارزشمند را دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران مراسم معنوی اعتکاف را از مهم ترین عبادت های اسلامی برشمرد و تصریح کرد : اعتکاف نوعی کناره گیری از فعالیت های روزمره است و زمینه حضور و قرب الی الله را برای یک انسان معتکف فراهم می کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی طی سال های اخیر اشاره کرد و بیان داشت : حضور پر شور و شعور جوانان و نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف نشان از عمق باورهای دینی این قشر در جامعه اسلامی دارد و باید برای حضور هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف ۱۳۹۷ برنامه ریزی منسجم و هدفمندی داشت.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در ادامه ضمن ارائه گزارشی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در سال های گذشته، خاطرنشان کرد : اعتکاف به نوعی هم عبادت فردی و هم عبادت اجتماعی است که باید برای ساماندهی این شبکه اجتماعی معنوی و تسهیل حضور جوانان و نوجوانان و همه آحاد جامعه برنامه ریزی دقیق داشت.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه های مازندران در پایان اعتکاف را یک شبکه اجتماعی معنوی در کشور دانست و یادآور شد : مراسم معنوی اعتکاف بعد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رونق گرفت و یکی از رویش های انقلاب اسلامی است و امروز با توجه به شرایط جامعه اسلامی و افزایش گسترده آسیب های اجتماعی می تواند بهترین مولفه در جهت کاهش و یا رفع آسیب های اجتماعی در کشور باشد.