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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

یادداشت مهمان؛

دلنوشته سعید تشکری برای ولادت حضرت جواد (ع)

دلنوشته سعید تشکری برای ولادت حضرت جواد (ع)

سعید تشکری داستان نویس به مناسبت ولادت حضرت جواد (ع)، دلنوشته‌ای را به پیشگاه آن امام همام، تقدیم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تشکری نویسنده، داستان نویس و خالق رمان «مفتون و فیروزه» و برگزیده جایزه ادبی قلم زرین به مناسبت ولادت جواد الائمه (ع)، یادداشتی با عنوان «رزق و روزی!» نوشته و آن را برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است. متن این نوشته به قرار زیر است:

رزق ِمن نوشان کردن نام اوست و روزی‌ام، حصه ی ِنانی و َرج زدن ِقامتِ َ رنجبرم، در یک معدن! روزی که به این معدن ِکانی اومدم، فقط دلبری برای ِچی و کی و کار برای این و اون رو بلد بودم. رنج کشیدن، کار و بارَم بود و بوی گِل می‌دادم. اما بوی ِ دِل نه. ‌سقف ریخت رو سرم و دفن شدم زیر گِل، تن بیمار و بی نان و آب! می‌شد خفه بشم. اما دیدم در آبگینه م. آبگینه ی ِفراقِ! همین جا آینه‌تراشی کارم شد. وقف و عهد. جامعه خوانی. دیدم باید مال ِخودم  نباشم و اهل جایی دیگر هم نباشم. فقط اهل ِ اینجا باشم، یِکه و َیله و رها. خوب، پس غبار آخر شد. هفت دورتاب زدم دور بامش و شدم َیله و  ِیکه. اما بی غباری، محصول ِتداوم است. همین و تمام. دیگر مال ِتوأم ای شاه جهانم! وَبالت نیستم، اما آینه شدم در برابر ِ رُخِ تو و خاندانت. پس مبارکم باد و مبارکتان این عید ِبخشش ِ خاندانت، به نامهایِ مبارک ِقانع، عالم ، باب الُمراد، نقش ِ نگین ِجواد -ای ُمنتَخب، به جوادی ات، من را هم صداکن: ای هَداد، اسیرا، َسما، اعظم، مبارک مان است یاد تو در این ولادت، ای پسر  ِآقا علی ابن  موسی الرضا، سلطان ِ ما. شمس ِما. سلاما!
سعیدتشکری

کد مطلب 4259587

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