دغدغه های یک خبرنگار جنگی در «پرانتز باز»

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین قسمت از برنامه «پرانتز باز» که به مناسبت ایام نوروز تدارک دیده شده با موضوع حوادث و نا آرامی های کشورهای منطقه به گفتگو با مرتضی غرقی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می پردازد.

گپ و گفت با دو ورزشکار نوجوان و مرور مهم ترین اخبار مرتبط با نوجوانان در 6 ماه دوم سال ۹۶ از دیگر بخش های برنامه «پرانتز باز» است.

«پرانتز باز» برنامه ای با رویکرد بررسی اخبار نوجوانان است که به صورت هفتگی با اجرای محمودرضا قدیریان و چهار دبیرخبر نوجوان هر هفته جمعه ها ساعت ۱۶ روی آنتن شبکه امید می رود.

در این برنامه علاوه بر بخش گفتگو با مهمانان و گزارش میدانی که به گفتگو با نوجوانان درباره موضوع اصلی برنامه می پردازد، بخش دیگری در نظر گرفته شده که نوجوانان سنین ۱۳ تا ۲۰ سال می توانند به عنوان خبرنگار افتخاری با برنامه همکاری داشته و گزارش های تصویری و ویدیویی خود را برای پخش به برنامه ارسال کنند.

عوامل تولید این برنامه عبارتند از تهیه کننده: محمود فلاح پرویزی، مدیر تولید و جانشین تهیه کننده : سعید احمدی، سردبیر: حسین شکیب راد، کارگردان: بهرام امانی. اجرا: محمودرضا قدیریان، محسن محبی، سید ابوالفضل سیروس نژاد، ساناز احسانی و زهرا محبوب.