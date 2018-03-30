مجله مهر:«سرانه مطالعه در ایران دو دقیقه در سال است» این جمله یکی از کلیشهایترین عباراتی است که هر ایرانی به محض شنیدن آن طبق یک رسم همیشگی برای این میزان فقر فرهنگی در جامعه افسوس میخورد. فارغ از اینکه کمی برای بالا بردن این آمار تلاش کند، پی لذت کتابخوانی برود و شیرینی آن را با دیگران شریک شود. جالب اینجاست که بسیاری از افراد در این زمینه علت نداشتن میل مردم به کتابخوانی را پیشرفت تکنولوژی و اینترنت میدانند. این در حالی است که نتیجهی مطالعات بر روی جامعه آماری برخی کشورهای توسعهیافته نشان میدهد؛ طی چند سال گذشته با وجود دسترسی فراوان افراد به اینترنت و امکانات دیگر، همچنان سرانه مطالعه کتاب در این کشورها بالا است کارشناسان فعال در این حوزه معتقدند که برای عملی شدن فعل کتابخوانی در فرهنگ هر سرزمین آدمها باید با میل و رغبت خودشان طی شبانهروز سراغ کتابها بروند؛ چون در غیر این صورت؛ کتابخوانی چیزی شبیه نظام آموزش و پرورش میشود که دانش آموزان چندان علاقهای به خواندن کتاب در آن ندارند. برای همین یکی از کارهایی که میتوان در این راستا انجام داد این است که از آدمهای«کتابباز» درباره چرایی رفاقت و معاشرتشان با عالم کلمات بپرسیم. عالمی که هرکس بسته به نیاز خودش سر وقت آن میرود. عدهای کتابها را بسته به دغدغه و دانشی که در یک حوزه خاص به آن علاقه دارند انتخاب میکنند. عدهای دیگر از امکان رویا پردازی و دنیای خیالی کتابهای استفاده میکنند تا بنا به قصهای که هر کتاب برایشان فراهم میکند زندگی،شخصیت و موقعیتهای مختلف را تجربه کنند. موقعیتهایی که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی امکان رویارویی با آنها را نداشته باشند. سال جدید و از طرفی تعطیلات باقی مانده عید شاید فرصت خوبی باشد برای ورود به دنیا کتابها، لذت بردن و حتی عیدی دادن آنها به همین بهانه در مطلب زیر لیست کتابهای پیشنهادی را خواهید خواند که به همت چند کارشناس و فعال حوزه کتاب گردآوردی شده است.
خاطرات سفیر/ انتشارات سوره مهر
«خاطرات سفیر»از آثار پر سر و صدای امسال بود که با استقبال نسبتاً خوبی از جانب مخاطبان هم همراه شد. این کتاب مجموعه خاطرات«نیلوفر شادمهری» است. روایت دانشجوی ممتاز محجبهای در فرانسه که برای ادامه تحصیل در رشته طراحی صنعتی راهی این کشور شده. کتابی که پر است از اتفاقات و چالشهایی که از یک دختر مسلمان در یک کشور اروپایی یک سفیر ایرانی میسازد. سفیری که قرار است آنجا طی دوران تحصیلش پاسخگوی همه نقاط قوت و ضعف کشورش باشد.
رنج مقدس/ انتشارات عهد مانا
این اثر یک کتاب۳۷۰ صفحهای به قلم«نرجس شکوریان» است. رمانی که در آن تضادهای درونی یک فرد با جامعه و خانوادهاش دستمایه روایت داستان زندگی دختری به نام«لیلا» میشود. در معرفی کتاب اینطور آمده است:« لیلا به خاطر موقعیت کاری پدرش که در مأموریتهای فرامرزی است، مجبور است دوری و سختیهایی را تحمل کند و تحمل این سختیها و مشکلات نبود پدر، میشود ناهنجاریهای برخوردی او با اطرافیانش. زندگی لیلا پر از لحظات تنهایی است و این تنهاییها فرصتهایی برای تفکر او ایجاد کرده است. او معیارهایی را برای زندگی آیندهاش برگزیده که شاید اجبار شرایط و زمانه، در آن نقش داشته و حالا میخواهد مختارانه و آزاد، مسیر زندگیاش را متفاوت جلو ببرد.»
رویای نیمهشب/نشر کتابستان معرفت
این رمان عاشقانه نوشته «مظفر سالاری» است. کتابی که در آن به بحث شیعه و سنی و تقرب دینی این دو مذهب میپردازد. در معرفی این کتاب آمده که «رویای نیمهشب» عاشقانهای است با زمینه مذهبی که حکایت از دلدادگی جوانی پاکسیرت از اهل سنت به دختری شیعهمذهب که در راه وصال با موانع و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است. نویسنده اثر درباره کتابش گفته:« این رمان با استفاده از یک حکایت واقعی شکل گرفته و من تلاش کردهام که یک داستان لطیف و جذاب برای خواننده عامی روایت کنم. غایت من از نوشتن رویای نیمه شب، تقریب میان مذاهب است. میخواستم بگویم که اهلبیت(ع) یکی از محورهای وحدت هستند و با ولایت امام عصر(عج) مانند یک خورشید پشت ابر میتوان دور هم جمع شد.»
بیکتابی/ انتشارات شهرستان ادب
بیکتابی در اسفند سال گذشته با قلم«محمدرضا شرفی خبوشان» روانه بازار شد. این رمان که در ژانر داستانهایی با موضوعات تاریخی قرار میگیرد خود کتاب را دستمایهای برای خلق داستان و قصهگویی قرار داده است.«بیکتابی» اهمیت کتاب نزد ایرانیان را طی یک دوره تاریخی مورد بررسی قرار میدهد. اینکه ما ایرانیان در طول تاریخ چقدر مقوله کتاب را در زندگیمان مورد توجه قرار دادهایم.
یکشنبه آخر/ انتشارات سوره مهر
اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به خاطره گویی و مستندهای تاریخی در حوزه دفاع مقدس علاقه دارید. کتاب«یکشنبه آخر» میتواند برایتان گزینه خوبی باشد. کتابی که «معصومه رامهرمزی» در آن با خاطراتش در جنگ تحمیلی روایتی دخترانه از اتفاقات آن دوران را روی کاغذ برده است. در خلاصه این کتاب آمده:« در سالهای جنگ، دفترچه یادداشت کوچکی داشتم که گاه و بی گاه چیزهایی در آن مینوشتم. نوشتههایم برای دل خودم بود؛ مینوشتم و آرام میشدم.گاهی هم نوشتههایم را پاره میکردم و دور میریختم.امروز به این نیت خاطراتم را مینویسم، که دیگران بخوانند. امروز برای دل کسانی مینویسم که همدل من و امثال من هستند.
اگر هم نیستند، بخوانند و هم دل و همنوا شوند .»
مارک و پلو/ نشر مثلث
قبلتر از این شاید«منصور ضابطیان» را به عنوان یک روزنامه نگار و برنامه ساز در رسانهها به خاطر میآوردید. اما او چند سال پیش بود که با انتشار«مارک و پلو» سفرنامههایش به کشورهای مختلف دنیا را در قالب یک کتاب روانه بازار کرد. کتابی که با نثری روان و لحنی صمیمانه به روایت سفر در شهرهای گوناگون پرداخته است؛ تا جایی که چاپ کتاب«مارک و پلو» ضابطیان بعدها مقدمهای برای انتشار کتابها و سفرنامههای دیگر به قلم این نویسنده شد.
گچ پژ/ انتشارات سوره مهر
این اولین کتاب محسن رضوانی است. یک کتاب حاوی تکنگاریهای مختلف درباره مسائل روز اجتماعی که با زبانی طنز نگاشته شده است. از ویژگیهای دیگری که در این کتاب میتوان به آن اشاره کرد؛ استفاده از لهجه قدیم تهرانی و اصطلاحات دوره قاجار است.
مرد رویاها/ انتشارات نیستان
شما در این کتاب در واقع با یک فیلمنامه رو به رو هستید. فیلمنامهای از«سید مهدی شجاعی» که درباره آن گفته:« این فیلمنامه از ابتدا به نیت چاپ نوشته نشد، به نیت ساخت نوشته شد برای تلویزیون، و من بیش از۱۰ سال منتظر ساخت آن توسط تلویزیون ماندم و وقتی از ساخت آن در سیستم موجود مأیوس شدم فکر کردم که لااقل متن آن در اختیار علاقهمندان، قرار بگیرد.» این کتاب در قالب داستان به روایت زندگی «شهید چمران» در مقاطع مختلف میپردازد. مقاطعی که شاید پیش از این کمتر مورد توجه اهالی فرهنگ، نویسندگان و خوانندگان قرار گرفته است.
شماس شامی/نشر افق
«مجید قیصری» را بیشتر با داستانهای جنگیاش میشناسند؛ اما او در کتاب «شماس شامی» سراغ روایت متفاوتی از کربلا رفته است. روایتی که در آن به زاویه متفاوتی از حوادث بعد از عاشورا میپردازد. در پشت جلد این کتاب درباره آن اینطور نوشته شده:« داستان اگر اجازه ندارد تاریخ را تحریف کند، اما این توان و ظرفیت را داراست که تاریخ را از زاویهای نو به روایت بنشیند، گویی آن را دوباره میآفریند. در شماس شامی، برههای از تاریخی مکرّر، باز هم تکرار میشود و هنوز نا مکرر است.»
دشتهای سوزان/ انتشارات نیستان
این کتاب«صادق کرمیار» روایتگر اتفاقاتی است که در مقطع خاصی از تاریخ رخ داده است. «دشتهای سوزان» داستان وقایع خوزستان از دوره ناصرالدینشاه قاجار تا زمان رضاشاه پهلوی است که در آن میتوان ماجراهای جنگ جهانی اول و دوم تا به قدرت رسیدن شیخ خزعل، مبارزات مردمی و... را خواند.
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