تاثیر مصرف مواد خوراکی حاوی کولین بر تقویت مغز نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، کولین یک ماده مغذی مهم در دوران بارداری است که به رشد صحیح مغز و نخاع جنین کمک می‌کند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که این ماده ممکن است از بروز نقص لوله عصبی در نوزاد جلوگیری کند. یک خانم باردار بهتر است روزانه ۴۵۰ میلی‌گرم کولین دریافت کند و با پیشرفت بارداری این مقدار را افزایش دهد.

«اوستین مود»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایلینوی آمریکا، در این باره می گوید: «در خوک های متولدشده از مادران مبتلا به کمبود کولین، مغزشان حدود ۱۰ درصد کوچک تر بود.»

به گفته وی، «۱۱ منطقه از ۱۹ منطقه مغز به شکل قابل توجهی در مغزهای دارای کمبود کولین کوچک تر بود. نتیجه مشابه در مورد میزان ماده خاکستری و سفید خوک ها هم مشاهده شد.»

در عوض، خوک های که مادرشان به قدر کافی کولین در طول بارداری مصرف کرده بودند دارای میزان بیشتر ماده خاکستری و سفید در مناطق غشایی مغز بودند.

ماده خاکستری مغز عمدتاً متشکل از نورون هاست درحالیکه ماده سفید مغز ماده ای را تشکیل می دهد که نورون ها را به هم متصل کرده و در بخش های مختلف مغز پل ایجاد می کنند.

منابع کولین عبارت است از: گوشت قرمز، مرغ، ماهی، میگو، دل و جگر گاو، زرده تخم مرغ، گل کلم، خیار و بادام زمینی.