دستگیری خانم ۲۹ ساله ساکن ترکیه به جرم کلاهبرداری رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "تورج کاظمی" با بیان این مطلب گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت که مبلغ ۵۰ میلیون ریال از حسابش به صورت اینترنتی برداشت شده است که تحقیقات در این زمینه آغاز کرد.

این مقام ارشد انتظامی توضیح داد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب خانمی ۲۹ ساله واریز شده است و همچنین در این تحقیقات بدست آمد که احتمال اینکه این حساب برای پولشویی افتتاح شده است قابل تصور است.

رئیس پلیس فتا توضیح داد: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه بعد از مدت دو ماه بررسی، مخفیگاه متهم در غرب تهران شناسایی و بدین ترتیب نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، تیمی برای دستگیری متهم اعزام و پس از دستگیری وی را برای تحقیقات بیشتر به مقر این پلیس منتقل کردند.

سرهنگ کاظمی عنوان داشت: متهم در بازجویی انجام شده اقرار کرد: " مدتی است با مردی ۳۲ ساله تبعه ایران ساکن ترکیه آشنا شده که در یکی از باندهای کلاهبرداری اینترنتی فعالیت دارد و از من خواست به عنوان یکی از اعضای باند، کار شناسایی سوژه های سایبری را انجام دهم که پس از شناسایی، سوژه را به وی معرفی کردم" همچنین متهم معترف شد: " متهم اصلی از حساب مالباخته برداشت کرده است و سپس به حساب من انتقال داده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه همچنان تحقیقات برای شناسایی متهم اصلی ادامه دارد، اظهار کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.