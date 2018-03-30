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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

دستگیری خانم ۲۹ ساله ساکن ترکیه به جرم کلاهبرداری رایانه ای

دستگیری خانم ۲۹ ساله ساکن ترکیه به جرم کلاهبرداری رایانه ای

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری یکی از اعضای باند کلاهبرداری رایانه ای خبر داد و گفت: متهم اصلی تبعه ایران است ولی در ترکیه ساکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "تورج کاظمی" با بیان این مطلب گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت که مبلغ ۵۰ میلیون ریال از حسابش به صورت اینترنتی برداشت شده است که تحقیقات در این زمینه آغاز کرد.

این مقام ارشد انتظامی توضیح داد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب خانمی ۲۹ ساله واریز شده است و همچنین در این تحقیقات بدست آمد که احتمال اینکه این حساب برای پولشویی افتتاح شده است قابل تصور است.

رئیس پلیس فتا توضیح داد: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه بعد از مدت دو ماه بررسی، مخفیگاه متهم در غرب تهران شناسایی و بدین ترتیب نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، تیمی برای دستگیری متهم اعزام و پس از دستگیری وی را برای تحقیقات بیشتر به مقر این پلیس منتقل کردند.

سرهنگ کاظمی عنوان داشت: متهم در بازجویی انجام شده اقرار کرد: " مدتی است با مردی ۳۲ ساله تبعه ایران ساکن ترکیه آشنا شده که در یکی از باندهای کلاهبرداری اینترنتی فعالیت دارد و از من خواست به عنوان یکی از اعضای باند، کار شناسایی سوژه های سایبری را انجام دهم که پس از شناسایی، سوژه را به وی معرفی کردم" همچنین متهم معترف شد: " متهم اصلی از حساب مالباخته برداشت کرده است و سپس به حساب من انتقال داده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه همچنان تحقیقات برای شناسایی متهم اصلی ادامه دارد، اظهار کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 4260479

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