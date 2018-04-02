خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان بزرگترین استان کشور است و تاریخی کهن دارد، در قدیمی ترین نقشه های به جای مانده از ادوار مختلف تاریخی می توان نام شهر کرمان را به عنوان مهمترین مرکز جمعیتی شرق کشور مشاهده کرد، این شهر پس از هزاران سال همچنان در عرصه های مختلف جایگاه خود را حفظ کرده است و طی سال های اخیر با برنامه ریزی و توجه بیشتر مسئولان به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در کشور تبدیل شده است.

این روزها اگر در مکان های گردشگری این استان حضور پیدا کنید چهره ای متفاوت از این استان را مشاهده می کنید که ناشی از تغییر نگرش و ایجاد زیر ساخت های مناسب گردشگری در این استان است، هم اکنون گردشگری یکی از مهمترین پایه های توسعه اقتصادی و محرومیت زدایی در کرمان است.

ساخت هتل های متعدد، ایجاد مسافرخانه های سنتی در خانه های تاریخی کرمان، ایجاد ۱۴۰ واحد بومگردی در مناطق مختلف استان به خصوص در شهرهای و روستاهای نزدیک به آثار ثبت جهانی، رونق بازارهای صنایع دستی و ایجاد مسیرهای گردشگری جدید در کنار تقویت فرهنگ گردشگری پذیری در جامعه این استان را آماده جهشی بزرگ در زمینه صنعت گردشگری کرده است.

طبق آمار کرمان در سال جاری جایگاه قابل قبولی در بین استان های مقصد گردشگری داشته و در نیمه نخست تعطیلات ۱.۵ میلیون نفر به استان سفر کرده اند، میزان حضور گردشگران خارجی به خصوص از اروپا و آسیای دور در این استان رشد ۸۰ درصدی داشته است.

این استان ارگ بم، باغ شاهزاده، روستای صخره ای میمند، کویر لوت، قنات های جوپار و بم و گلیم شریکی پیچ در روستای دارستان را در فهرست آثار جهانی ثبت کرده است.

با وجود این آثار شاخص این استان همچنان نامزدهای متعددی برای ثبت جهانی از جمله؛ خانه حاج آقا علی به عنوان بزرگترین خانه خشت و گلی جهان، بازار بزرگ کرمان به عنوان بزرگترین راسته بازار خاورمیانه، تپه های کنار صندل به عنوان نماد تمدن مخترع خط در جهان، باغ فتح آباد و ارگ راین به عنوان دومین بنای بزرگ خشت و گلی جهان را معرفی کرده است.

شهر کرمان نیز با بیش از ۶۰۰ اثر ثبت ملی و صدها خانه تاریخی جاذبه های متعددی را مقابل چشم بازدید کنندگان قرار داده است.

این روزها تنور بازار خرید و فروش زیره، قوتو، سنگ فیروزه، ظروف مسی، گلیم شریکی پیچ و قالی کرمان، پته و پسته و خرما نیز داغ تر از همیشه است.

برای دسترسی به این استان مسافران می توانند از چهار فرودگاه موجود در این استان، خطوط ریلی در شهر کرمان و پنج شهر دیگر استان، جاده های استان و ناوگان حمل و نقل جاده ای استفاده کنند.

این روزها استفاده از غذای های محلی استان به خصوص در مکان های بومگردی استان تنوری داغ دارد.

در زیر به معرفی شش اثر ثبت جهانی کرمان می پردازیم.

ارگ بم؛ بزرگترین بنای خشتی جهان و نخستین اثر ثبت جهانی کرمان

وقتی اسم بم به گوش می رسد در کنار زمین لرزه مهیب سال ۸۲ در ذهن هر بیننده نام بزرگترین بنای خشتی جهان تداعی می شود، ارگ بم همیشه در رده سه بنای جذاب کشور برای گردشگران خارجی قرار داشته است.

این ارگ هر چند در زمین لرزه بم ۸۰ درصد تخریب شد اما هم اکنون مرمت شده و روند مرمت این بنا مراحل انتهایی را طی می کند و در سال جاری امکان بازدید گردشگران از حاکم نشین این ارگ نیز مهیا شده است.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

ارگ بم به همراه منظر شهر بم به عنوان نخستین شهر ایران ثبت جهانی شده است و به شدت تحت نظارت بازرسان یونسکو قرار دارد.

گفته می شود این بنا دارای عمری بیش از ۲۵۰۰ سال است و نام این ارگ در شاهنامه فردوسی نیز بارها برده شده است.

این بنا در وهم انگیز ترین حمله به این استان یعنی لشکر کشی شاه خون خوار قاجار نقش تعیین کننده داشته و آخرین شاه زندیه در این ارگ توسط قاتل قاجار کشته شده است.

این ارگ تا ۱۵۰ سال قبل نیز مسکونی بوده و آخرین نگهبان این قلعه که فردی کهنسال است هنوز در یکی از شهرهای شرقی استان کرمان به نام ریگان زندگی می کند.

باغ شاهزاده ماهان، بهشتی در میان کویر و دومین اثر ثبت جهانی کرمان

باغ شاهزاده ماهان نیز از جمله آثار ثبت جهانی استان کرمان محسوب می شود که در باغ شهری بسیار زیبایی به نام ماهان قرار دارد.

این باغ در شیب کوه تیگران قرار دارد و آبی که از کوه های تیگران سرچشمه می گیرد بر روی حوضچه های پلکانی این باغ جاری است.

در دو سوی باغ انواع درختان سردسیری و گرمسیری رویده اند و دو سمت باغ صدها درخت کهنسال چنار وجود دارد که زیبایی وصف ناپذیری به این بنا می دهند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

باغ شاهزاده در فصل بهار مملو از شکوفه های رنگارنگ می شود و عمارت مرکزی و شاه نشینش بر بلندای این عمارت خودنمایی می کند.

هم اکنون حجره هایی در اطراف این باغ برای اسکان مهمانان نوروزی اختصاص یافته است و زیبایی وصف ناپذیری به این بنا داده است.

این بنا توسط عبدالحمید میرزا ناصر الدوله فرمانفرما در دورهٔ قاجار احداث شد. وی ۱۱ سال متوالی حکومت کرمان و بلوچستان را داشت و وفات وی به تاریخ ۱۳۰۹ قمری اتفاق افتاد.

باغ شازده ماهان از جمله زیباترین باغ های طبقاتی ایران محسوب می شود که تلفیقی است از زیبایی و اصالت ایرانی است که باهمنوایی آب و باغ و معماری چشم نواز به بهشتی در استان کرمان می ماند.

باغ شاهزاده یا باغ شازده یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی ایران محسوب می‌شود. این باغ در حدود چهار کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوه‌های تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می‌باشد. این باغ مساحتی قریب به ۵.۵ هکتار دارد و شامل دو مجموعه شرقی و غربی می شود.

کویر لوت و شهر جن و پری، سومین اثر ثبت جهانی دیار کریمان

این کویر که به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران ثبت جهانی شده است در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار دارد اما چون ۷۰ درصد این اثر در استان کرمان است و ۹۰ درصد آثار و زیبایی هایش در این استان قرار دارد پایگاه این اثر جهانی نیز در کرمان قرار گرفته است.

کویر لوت را با تمدن شهداد به عنوان مخترعان نخستین پرچم جهان و شهر کوتوله هایش می شناسند در این مجموعه گرمترین نقطه زمین قرار گرفته است همچنین کلوت های شهداد، بلند ترین تپه های شنی جهان و گلدان های طبیعی یا نبکاها نیز در شهداد قرار دارند.

رصد آسمان، کویرنوردی و کمپ کویری شهداد جاذبه هایی است که در طول سال هزاران گردشگر خارجی را به خود جذب می کند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

این عرصه شامل کلوتهای شهداد، نبکاها، رودخانه شور، بزرگترین تپه های شنی جهان، دهها قلعه تاریخی، شهر کوتوله های شهداد، گندم بریان به عنوان گرمترین نقطه زمین می شود.

روستای میمند یکی از نخستین سکونتگاه های بشر و چهارمین اثر ثبت جهانی

روستای میمند جزو بناهای تاریخی استان کرمان است که در شهرستان شهربابک در شمال کرمان واقع شده است این روستا سه هزار سال قدمت دارد و در قلب کوه کنده شده است، تمام عناصر این روستا از صخره است و مردمان میمند هنوز هم آداب و رسوم نیاکانشان را پاس می دارند و حتی لهجه این افراد مطابق با پارسی کهن است.

مردم این روستا در واحدهای بومگردی از مردم و مسافران پذیرایی می کنند و مسافران می توانند روزهای نوروزی خود را در قلب کوه بگذرانند.

روستای ۳ هزار ساله میمند بزرگ ترین و تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و می‌توان تعامل انسان و طبیعت در هزار دوم میلادی را به خوبی در آن دید.



میمند روستایی صخره‌ای و دست‌کند با چند هزار سال قدمت یادآور ایامی است که انسان‌ها خدایان خود را در بلندای کوه‌ها جستجو می‌کردند و کوه نشانه استواری، توان و پایداری و اراده شناخته می‌شود.

اثر تاریخی میمند مابین شهرهای یزد، کرمان و شیراز قرار دارد و در دهستان‌ میمند شهرستان شهربابک از توابع استان کرمان واقع شده ‌است.



به هر تقدیر چند هزار سال پیش از این، انسان‌هایی دل سنگ‌ها را شکافتند و یادگاری را به جا گذاشتند که امروزه پس از گذشت سال‌ها همچنان نماد عزم، اراده و اقتدار اجداد ایرانی به‌شمار می‌رود.

قناتهای کرمان پر آب ترین منابع آبی کرمان و پنجمین اثر ثبت جهانی

رگ های زمین بدون شک در کرمان قرار دارند که می توان به قنات های جوپار، اکبرآباد و صدها قنات دیگر اشاره کرد که سه رشته قنات استان در جوپار و شرق کرمان ثبت جهانی شده اند.

این قنات ها رمز حیات در استان کرمان هستند در بم برخی از این قنات ها همچون رودخانه ای خروشان از قلب کویر بیرون می آیند و نخسلتان های را سیرآب می کنند و با گذشت سال ها هنوز هم جاری هستند.

در آخرین کاوش ها بر دیواره قنات های بم کتیبه هایی از دوران هخامنشینی کشف شد و بسیاری از این قنات ها هر سال مورد بازدید گردشگران قرار می گیرند.

گلیم شریکی پیچ نماد صنایع دستی کرمان و ششمین اثر جهانی استان

دارستان روستایی است که از هر کوچه و برزنش صدای دارهای بافت گلیم می آید، زنان و دختران این روستا از کودکی برای بافت این گلیم آموزش می بینند و مردانش از طفولیت دنبال یاد گرفتن فن رنگ رزی و تولید کرک و نخ برای تولید تار و پود گلیم هستند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

یک قطعه کوچک این گلیم در حال حاضر با قیمت قابل توجهی به فروش می رود. حالا نام دارستان جهانی شده است و زنان و دخترکان این روستای کوچک به خود می بالند که با سرانگشت دستانشان نام روستا را در سطح جهان مطرح کرده اند و برخود می بالند که دیگر چارچوب خانه های روستایی نام این صنعت را محصور نکرده اند بلکه حالا باید منتظر بود با بازاریابی مناسب شاهد عرضه این صنایع دستی در مناطق مختلف جهان باشیم.

گلیم شریکی پیچ هر چند با مرکزیت دارستان تولید می شود اما عملا از سال ۵۴ اقداماتی برای توسعه بافت این گلیم آغاز شد و نخستین کارگاه گلیم شریکی پیچ تاسیس شد.

به این گلیم به این دلیل شریکی پیچ گفته می شود که برای بافت گلیم چندین نفر به صورت مشترک فعالیت می کنند.