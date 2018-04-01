به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه غرق شدن جوان ۲۰ ساله در رودخانه «سیمره» اظهار داشت: با توجه به شدت آب، تاریک بودن عمق رودخانه و همچنین وجود تخته سنگ های بزرگ، امدادگران جمعیت هلال احمر همچنان عملیات جستجو را ادامه می دهند.

وی افزود: از ساعات اولیه حادثه (عصر روز پنج شنبه ٩ فروردین ماه) روزانه تعداد ١٠ نفر در قالب دو تیم امدادی ‌به همراه تجهیزات و امکانات به محل حادثه اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان ادامه داد: علاوه بر تیم مستقر در محل حادثه، یک تیم امدادی دیگر نیز از قسمت های پایین تنگه «شیرز» بصورت خطی و دشت بان در امتداد رودخانه کار جستجو را انجام می دهند.

رضایی افزود:‌ جمعیت هلال احمر تا پیدا شدن پیکر این جوان غرق شده کار جستجو را ادامه می دهد.