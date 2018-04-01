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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱:۲۱

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خبر داد:

۱۰ امدادگر در جستجوی جسد جوان غرق‌شده در رودخانه «سیمره»

۱۰ امدادگر در جستجوی جسد جوان غرق‌شده در رودخانه «سیمره»

کوهدشت- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: تعداد ١٠ امدادگر در قالب دو تیم به همراه تجهیزات و امکانات در جستجوی جسد جوان غرق‌شده در رودخانه «سیمره» هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه غرق شدن جوان ۲۰ ساله در رودخانه «سیمره» اظهار داشت: با توجه به شدت آب، تاریک بودن عمق رودخانه و همچنین وجود تخته سنگ های بزرگ، امدادگران جمعیت هلال احمر همچنان عملیات جستجو را ادامه می دهند.

وی افزود: از ساعات اولیه حادثه (عصر روز پنج شنبه ٩ فروردین ماه) روزانه تعداد ١٠ نفر در قالب دو تیم امدادی ‌به همراه تجهیزات و امکانات به محل حادثه اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان ادامه داد: علاوه بر تیم مستقر در محل حادثه، یک تیم امدادی دیگر نیز از قسمت های پایین تنگه «شیرز» بصورت خطی و دشت بان در امتداد رودخانه کار جستجو را انجام می دهند.

رضایی افزود:‌ جمعیت هلال احمر تا پیدا شدن پیکر این جوان غرق شده کار جستجو را ادامه می دهد.

کد مطلب 4261305

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